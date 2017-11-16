В Уральске арестован известный бизнесмен, насмерть сбивший девушку на «зебре»
Суд санкционировал арест Александра Карагойшина сроком на два месяца, передает региональный портал «Мой Город».
Суд санкционировал арест Александра Карагойшина сроком на два месяца, передает региональный портал «Мой Город».
15 ноября, в уральском городском суде следственный судья Исмаилова вынесла постановление об аресте директора ТОО «Жиенбай» Александра Карагойшина. Его обвиняют в совершении правонарушения по статье «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами».
Со слов судьи, потерпевшая сторона никаких претензий к обвиняемому не имеет, так как он возместил моральный и материальный ущерб в полном объеме.
«С ходатайством о применении к обвиняемому меры пресечения в виде ареста выступил следователь, однако потерпевшая сторона просила не удовлетворять данное заявление», — заявила судья Исмаилова.
Тем не менее, суд постановил удовлетворить ходатайство следователя и оставил меру пресечения без изменений в виде ареста сроком на два месяца.
Напомним, 11 ноября водитель автомобиля «Тойота Лэнд Крузер» сбил девушку, переходившую дорогу по «зебре». Девушка от полученных травм скончалась на месте. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Позже родные погибшей Евгении Бондаренко рассказали, что у нее остались двое малолетних детей. 13 ноября Александр Карагойшин был водворен в ИВС.