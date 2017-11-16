Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер Виталий Шаповалов
7 неловких вопросов сексологу
Сбербанк запустил новогоднюю акцию
В Кремле оценили клип кадетов и депутата ГД на песню «Дядя Вова»
В Латвии похоронили сатирика Михаила Задорнова
Грязная тайна РаккиНе станет ли секретный пакт, позволивший сотням боевиков группировки «Исламское государство» и их семьям покинуть Ракку, угрозой для мира?
Разведка ФРГ: «Не следует больше питать надежды по вопросу Крыма»
СМИ: Доллар потерял главную опору
Дюжев разочаровался в россиянах и высказался о них
У жены Джигарханяна в квартире прошел обыск
Кончаловский: Никто не осмеливается делать то, что делает Путин
Украинский генерал: ВСУ могут выйти к границам РФ
Джаред Лето снялся в провокационной фотосессии для глянца
Кейт Миддлтон вышла в свет в шикарном кремовом пальто (фото)
В бикини на Сейшелах: Орлова показала фигуру в 40 лет - СМИ
Кончаловский: Никто не осмелится делать как Путин
Жители Петербурга выступили против установки памятника Цою
В Москве появятся Эйфелева башня и Биг-Бен
Фоторепортажи
12Марш в честь парада 7 ноября 1941 года
8Скончался Михаил Задорнов
07:21 (мск), источник: Newtimes.kz

В Уральске арестован известный бизнесмен, насмерть сбивший девушку на «зебре»

Суд санкционировал арест Александра Карагойшина сроком на два месяца, передает региональный портал «Мой Город».

Источник: Newtimes.kz

15 ноября, в уральском городском суде следственный судья Исмаилова вынесла постановление об аресте директора ТОО «Жиенбай» Александра Карагойшина. Его обвиняют в совершении правонарушения по статье «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами».

Читайте также
«Скорая» столкнулась с внедорожником в Шымкенте

Со слов судьи, потерпевшая сторона никаких претензий к обвиняемому не имеет, так как он возместил моральный и материальный ущерб в полном объеме.

«С ходатайством о применении к обвиняемому меры пресечения в виде ареста выступил следователь, однако потерпевшая сторона просила не удовлетворять данное заявление», — заявила судья Исмаилова.

Тем не менее, суд постановил удовлетворить ходатайство следователя и оставил меру пресечения без изменений в виде ареста сроком на два месяца.

Напомним, 11 ноября водитель автомобиля «Тойота Лэнд Крузер» сбил девушку, переходившую дорогу по «зебре». Девушка от полученных травм скончалась на месте. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Позже родные погибшей Евгении Бондаренко рассказали, что у нее остались двое малолетних детей. 13 ноября Александр Карагойшин был водворен в ИВС.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Иностранные рабочие на Абу-Даби Плаза зарабатывают меньше казахстанцев
Госдеп: в РФ неправильно истолковывают закон США об иноагентах
ЦБ призвал не приобретать новые купюры по цене выше номинала
Следствие назвало версии крушения самолета в Хабаровском крае
СМИ: частные российские компании займутся разминированием Сирии
Грязная тайна Ракки: спасение людей или угроза для мира?
Самая дорогая картина в мире продана на аукционе за $400 млн
Австралийский дипломат погиб в Нью-Йорке во время игры
Спорт
ESPN опубликовал фейковую статью о русском допинге Известный американский портал обвинил Российское антидопинговое агентство в несуществующих нарушениях
Авто
Бензин подорожает 1 января: Госдума сказала «да» Предполагается, что ставка акцизов увеличится на 10,7% по сравнению с действующей в 2017 году
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Умер актер Виталий Шаповалов О смерти народного артиста сообщил сайт Московского театра на Таганке
Недвижимость
Медведев уверен, что ипотечная ставка продолжит снижаться
Рублевка ежегодно теряет треть покупателей недвижимости
В России строится почти 2 млн квадратных метров торговых центров
Ледяные Эйфелева башня и Биг-Бен появятся на Поклонной горе
Леди
7 советов для тех, кто хочет красивое фото в паспорте Сразу 7 ценных советов для тех, кто хочет выглядеть красиво на официальных фотографиях.
Дети
Жасмин и ее 5-летняя дочка вышли на сцену в одинаковых платьях Вполне возможно, девочка пойдет по стопам своей мамы.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь