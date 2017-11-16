В Уральске арестован известный бизнесмен, насмерть сбивший девушку на «зебре»

Источник: Newtimes.kz

15 ноября, в уральском городском суде следственный судья Исмаилова вынесла постановление об аресте директора ТОО «Жиенбай» Александра Карагойшина. Его обвиняют в совершении правонарушения по статье «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами».

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Со слов судьи, потерпевшая сторона никаких претензий к обвиняемому не имеет, так как он возместил моральный и материальный ущерб в полном объеме.

«С ходатайством о применении к обвиняемому меры пресечения в виде ареста выступил следователь, однако потерпевшая сторона просила не удовлетворять данное заявление», — заявила судья Исмаилова.

Тем не менее, суд постановил удовлетворить ходатайство следователя и оставил меру пресечения без изменений в виде ареста сроком на два месяца.