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09:29 (мск), источник: ТАСС

Глава СК поручил взять на контроль расследование ДТП под Ростовом

В аварии погибли пять человек.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил взять на контроль в центральном аппарате ведомства ход и результаты доследственной проверки ДТП в Ростовской области, в котором погибли пятеро болельщиков. Об этом сообщается в четверг на сайте СК.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил взять на контроль в центральном аппарате СК России ход и результаты доследственной проверки в Ростовской области и расследование уголовного дела в Челябинской области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все принятые процессуальные решения по происшествию будут изучены в контрольном управлении центрального аппарата ведомства, а также доложены главе СК.

Авария произошла в ночь на среду (около 03:00 мск) на трассе М4 «Дон». Пассажирская «Газель» врезалась в «Камаз», стоявший на обочине. В аварии погибли пять футбольных болельщиков, возвращавшихся с матча между сборными Аргентины и Нигерии (2:4), который прошел во вторник в Краснодаре. Следственные органы начали проверку по факту аварии.

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