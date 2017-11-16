Глава СК поручил взять на контроль расследование ДТП под Ростовом

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил взять на контроль в центральном аппарате ведомства ход и результаты доследственной проверки ДТП в Ростовской области, в котором погибли пятеро болельщиков. Об этом сообщается в четверг на сайте СК.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил взять на контроль в центральном аппарате СК России ход и результаты доследственной проверки в Ростовской области и расследование уголовного дела в Челябинской области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все принятые процессуальные решения по происшествию будут изучены в контрольном управлении центрального аппарата ведомства, а также доложены главе СК.