Глава СК поручил взять на контроль расследование ДТП под Ростовом
В аварии погибли пять человек.
В аварии погибли пять человек.
МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил взять на контроль в центральном аппарате ведомства ход и результаты доследственной проверки ДТП в Ростовской области, в котором погибли пятеро болельщиков. Об этом сообщается в четверг на сайте СК.
«Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил взять на контроль в центральном аппарате СК России ход и результаты доследственной проверки в Ростовской области и расследование уголовного дела в Челябинской области», — говорится в сообщении.
Авария произошла в ночь на среду (около 03:00 мск) на трассе М4 «Дон». Пассажирская «Газель» врезалась в «Камаз», стоявший на обочине. В аварии погибли пять футбольных болельщиков, возвращавшихся с матча между сборными Аргентины и Нигерии (2:4), который прошел во вторник в Краснодаре. Следственные органы начали проверку по факту аварии.