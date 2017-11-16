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08:32 (мск), источник: Nakanune.ru

В СКР возьмут под контроль инцидент с прикованным к кровати мальчиком в Кыштыме

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил взять на контроль в центральном аппарате обстоятельства происшествия с ребенком в Челябинской области.

Как сообщили Накануне в СКР, в СМИ появилось сообщение о том, что 13-летний мальчик почти сутки был прикован дома к кровати в городе Кыштыме. Как отмечалось, противоправные действия в отношении ребенка совершил его старший брат-военнослужащий.

По данному факту военным следственным отделом СК России по Челябинскому гарнизону в отношении военнослужащего заведено уголовное дело по статье «Незаконное лишение свободы».

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