В СКР возьмут под контроль инцидент с прикованным к кровати мальчиком в Кыштыме
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил взять на контроль в центральном аппарате обстоятельства происшествия с ребенком в Челябинской области.
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил взять на контроль в центральном аппарате обстоятельства происшествия с ребенком в Челябинской области.
Как сообщили Накануне в СКР, в СМИ появилось сообщение о том, что 13-летний мальчик почти сутки был прикован дома к кровати в городе Кыштыме. Как отмечалось, противоправные действия в отношении ребенка совершил его старший
По данному факту военным следственным отделом СК России по Челябинскому гарнизону в отношении военнослужащего заведено уголовное дело по статье «Незаконное лишение свободы».