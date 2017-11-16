В СКР возьмут под контроль инцидент с прикованным к кровати мальчиком в Кыштыме

Как сообщили Накануне в СКР, в СМИ появилось сообщение о том, что 13-летний мальчик почти сутки был прикован дома к кровати в городе Кыштыме. Как отмечалось, противоправные действия в отношении ребенка совершил его старший брат-военнослужащий.