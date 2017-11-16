Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Басков, Баста, Лобода: все звезды на премии «Золотой граммофон»
Ученые назвали психологическую причину депрессии и алкоголизма
Сбербанк запустил новогоднюю акцию
Незаконную дорогу из опасных отходов нашли в Подмосковье
Сбившая насмерть "пьяного мальчика" обратилась к суду с просьбой
Чего Дональд Трамп пытается добиться от Китая? Китай и США подписали соглашения на 250 миллиардов долларов
«Я — алкоголик»: Лолита поделилась своей проблемой - СМИ
CМИ: Игорь Сечин развелся с молодой супругой
Дюжев разочаровался в россиянах и высказался о них
У жены Джигарханяна в квартире прошел обыск
Киев: Минск вонзил нож в спину Украине
СМИ: Любовь Толкалина делится откровенными кадрами
Андреева заявила, что всегда прислушивается к мнению Бондарчука
«Вечерний Ургант» обвинили в сексизме за шутку про парковку
В бикини на Сейшелах: Орлова показала фигуру в 40 лет - СМИ
Кончаловский: Никто не осмелится делать как Путин
Жители Петербурга выступили против установки памятника Цою
В Москве появятся Эйфелева башня и Биг-Бен
Фоторепортажи
12Марш в честь парада 7 ноября 1941 года
8Скончался Михаил Задорнов
07:19 (мск), источник: Zakon.kz

В Актобе осужденный сбежал из колонии

Возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от исполнения наказания».

Источник: Zakon.kz

Преступник сбежал из колонии-поселения чтобы найти могилу матери, которую не нашёл, но заработал новый срок, на этот раз за решёткой, сообщает корреспондент «Диапазон».

В 2011 году уроженца ЮКО Юрия Аверьянова приговорили к 7 годам лишения свободы за нанесение тяжких телесных повреждений. Когда до конца срока оставалось чуть больше года его перевели в колонию-поселение в Актобе.

Мужчина устроился разнорабочим в местную компанию. Утром уходил на работу, вечером возвращался в колонию. 12 октября он не вернулся в колонию, его стали искать. Через несколько дней полицейские задержали его на чабанской точке.

На Аверьянова возбудили уголовное дело по статье «Уклонение от исполнения наказания».

В суде он рассказал, что нарушать режим, сбегать и скрываться не планировал. Просто хотел вернуться домой и навестить могилу матери. Она умерла, когда он отбывал срок в колонии в Жеме, но как и где похоронена, не знал. Он просто шёл по трассе, дошёл до посёлка, зашёл в магазин. Незнакомая женщина предложила заработать, пасти скот, он согласился и поехал на пастбище. Спустя несколько дней его там задержали.

Суд приговорил Юрия Аверьянова к 7 месяцам (из них 1 месяц по предыдущему приговору суда) лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 СМК выяснил, кому принадлежит квартира за 65 миллионов евро в Париже
Жители Алматы почувствовали землетрясение
Госдеп: в РФ неправильно истолковывают закон США об иноагентах
ЦБ призвал не приобретать новые купюры по цене выше номинала
Следствие назвало версии крушения самолета в Хабаровском крае
СМИ: частные российские компании займутся разминированием Сирии
Грязная тайна Ракки: спасение людей или угроза для мира?
Самая дорогая картина в мире продана на аукционе за $400 млн
Австралийский дипломат погиб в Нью-Йорке во время игры
Спорт
ESPN опубликовал фейковую статью о русском допинге Известный американский портал обвинил Российское антидопинговое агентство в несуществующих нарушениях
Авто
Бензин подорожает 1 января: Госдума сказала «да» Предполагается, что ставка акцизов увеличится на 10,7% по сравнению с действующей в 2017 году
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Умер актер Виталий Шаповалов О смерти народного артиста сообщил сайт Московского театра на Таганке
Недвижимость
Первые три плавучие гостиницы появятся в Петербурге в 2018 году
Место установки памятника Цою могут изменить из-за недовольства петербуржцев
Медведев уверен, что ипотечная ставка продолжит снижаться
В Норвегии откроют самый большой в мире подводный ресторан
Леди
7 советов для тех, кто хочет красивое фото в паспорте Сразу 7 ценных советов для тех, кто хочет выглядеть красиво на официальных фотографиях.
Дети
Жасмин и ее 5-летняя дочка вышли на сцену в одинаковых платьях Вполне возможно, девочка пойдет по стопам своей мамы.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь