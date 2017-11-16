В Актобе осужденный сбежал из колонии

Источник: Zakon.kz

Преступник сбежал из колонии-поселения чтобы найти могилу матери, которую не нашёл, но заработал новый срок, на этот раз за решёткой, сообщает корреспондент «Диапазон».

В 2011 году уроженца ЮКО Юрия Аверьянова приговорили к 7 годам лишения свободы за нанесение тяжких телесных повреждений. Когда до конца срока оставалось чуть больше года его перевели в колонию-поселение в Актобе.

Мужчина устроился разнорабочим в местную компанию. Утром уходил на работу, вечером возвращался в колонию. 12 октября он не вернулся в колонию, его стали искать. Через несколько дней полицейские задержали его на чабанской точке.

На Аверьянова возбудили уголовное дело по статье «Уклонение от исполнения наказания».

В суде он рассказал, что нарушать режим, сбегать и скрываться не планировал. Просто хотел вернуться домой и навестить могилу матери. Она умерла, когда он отбывал срок в колонии в Жеме, но как и где похоронена, не знал. Он просто шёл по трассе, дошёл до посёлка, зашёл в магазин. Незнакомая женщина предложила заработать, пасти скот, он согласился и поехал на пастбище. Спустя несколько дней его там задержали.