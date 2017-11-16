В США погиб австралийский дипломат

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Младший сотрудник миссии Австралии при ООН Джулиан Симпсон (Julian Simpson) вышел на балкон своей квартиры в Нью-Йорке на Манхеттене с одним из гостей, приглашенных на вечеринку. Сев на перила балкона, дипломат сказал приятелю, что может доказать, как доверяет ему. Симпсон откинулся назад и, потеряв равновесие, упал с седьмого этажа. Мужчина не успел его поймать, отмечает издание.