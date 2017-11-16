В США погиб австралийский дипломат
Австралийский дипломат в США упал с балкона и разбился насмерть, играя в игру «на доверие», сообщает газета New York Post.
Австралийский дипломат в США упал с балкона и разбился насмерть, играя в игру «на доверие», сообщает газета New York Post.
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Младший сотрудник миссии Австралии при ООН Джулиан Симпсон (Julian Simpson) вышел на балкон своей квартиры в
Тело 30-летнего дипломата было доставлено в одну из местных больниц, где медики засвидетельствовали смерть. Полиция проводит расследование инцидента, дополняет газета.
Как сообщает телеканал Seven Network,