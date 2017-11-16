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05:11 (мск), источник: АиФ Иркутск

По факту гибели мужчины с детьми на пожаре в Ангарске СКР начал проверку

Пока уголовное дело не возбуждено.

Следователи начали доследственную проверку по факту смертельного пожара в Ангарске. Об этом сообщает пресс-служба регионального СКР.

Напомним, что пожар со смертельным исходом произошел в садоводстве «Тополёк» города нефтехимиков 15 ноября. При тушении возгорания в доме огнеборцы нашли тела трех человек — мужчина и двоих детей двух и четырех лет.

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