По факту гибели мужчины с детьми на пожаре в Ангарске СКР начал проверку

Следователи начали доследственную проверку по факту смертельного пожара в Ангарске. Об этом сообщает пресс-служба регионального СКР.

Напомним, что пожар со смертельным исходом произошел в садоводстве «Тополёк» города нефтехимиков 15 ноября. При тушении возгорания в доме огнеборцы нашли тела трех человек — мужчина и двоих детей двух и четырех лет.