В Красноярске на стройке погиб рабочий

Трагедия произошла при обрушении грунта. В районе дома 30 на улице Чкалова рабочие обустраивали ливневую канализацию. Двое находились на дне будущего колодца, когда внезапно стенки не выдержали собственного веса. Поток земли пришел в движение и примерно 2,5 кубометра грунта завалили рабочих с головой. Когда подоспела помощь 47-летний мужчина уже погиб, а его 51-летнего товарища госпитализировали с травмами.