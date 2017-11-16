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05:12 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярске на стройке погиб рабочий

Его товарища госпитализировали с многочисленными травмами.

Трагедия произошла при обрушении грунта. В районе дома 30 на улице Чкалова рабочие обустраивали ливневую канализацию. Двое находились на дне будущего колодца, когда внезапно стенки не выдержали собственного веса. Поток земли пришел в движение и примерно 2,5 кубометра грунта завалили рабочих с головой. Когда подоспела помощь 47-летний мужчина уже погиб, а его 51-летнего товарища госпитализировали с травмами.

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