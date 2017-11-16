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05:15 (мск), источник: AmurMedia.ru

Губернатор Вячеслав Шпорт вылетел в Нелькан

На борту самолета также находятся представители различных министерств, сотрудники МЧС и психологи.

Хабаровск, 16 ноября, AmurMedia.

Около 9 часов утра 16 ноября 2017 года самолёт Ан-74 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России вылетел из Хабаровска в п. Нелькан Аяно-Майского района Хабаровского края. В нём находятся губернатор Хабаровского края, начальник главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, представители различных министерств в составе рабочей группы правительства Хабаровского края, сотрудники МЧС и психологи центра экстренной психологической помощи МЧС России, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

По прибытию на место трагедии планируется осмотреть место крушения воздушного судна, обсудить и определить необходимый объем работ, силы и средства, которые потребуются для дальнейшей ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Также состоится встреча с родственниками.

Около часа ночи 16 ноября в п. Нелькан прибыл вертолёт Ми-8 МЧС России. Воздушное судно летело порядка 6 часов, экипаж выполнял полёт в сложных метеоусловиях в ночное время, при этом маршрут пролегал в горной и таёжной местности. На вертолёте в поселок были доставлены бригада Хабаровского территориального центра медицины катастроф, следственная группа и оперативная группа главного управления МЧС России по Хабаровскому краю. Сразу по прибытию на место хабаровские врачи осмотрели спасённого ребенка. По заключению и рекомендациям медиков, учитывая состояние девочки, она будет доставлена в краевой центр для дальнейшего прохождения лечения сегодня.

В настоящее время на месте происшествия продолжаются следственные мероприятия, причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Для родственников пострадавших на базе правительства Хабаровского края открыта «горячая линия»: 8 (4212) 39−61−22.

В главном управлении МЧС России по Хабаровскому краю продолжает работать оперативный штаб, ведется сбор и анализ поступающей информации, организовано межведомственное взаимодействие.

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