Губернатор Вячеслав Шпорт вылетел в Нелькан

Хабаровск, 16 ноября, AmurMedia.

Около 9 часов утра 16 ноября 2017 года самолёт Ан-74 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России вылетел из Хабаровска в п. Нелькан Аяно-Майского района Хабаровского края. В нём находятся губернатор Хабаровского края, начальник главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, представители различных министерств в составе рабочей группы правительства Хабаровского края, сотрудники МЧС и психологи центра экстренной психологической помощи МЧС России, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

По прибытию на место трагедии планируется осмотреть место крушения воздушного судна, обсудить и определить необходимый объем работ, силы и средства, которые потребуются для дальнейшей ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Также состоится встреча с родственниками.

Около часа ночи 16 ноября в п. Нелькан прибыл вертолёт Ми-8 МЧС России. Воздушное судно летело порядка 6 часов, экипаж выполнял полёт в сложных метеоусловиях в ночное время, при этом маршрут пролегал в горной и таёжной местности. На вертолёте в поселок были доставлены бригада Хабаровского территориального центра медицины катастроф, следственная группа и оперативная группа главного управления МЧС России по Хабаровскому краю. Сразу по прибытию на место хабаровские врачи осмотрели спасённого ребенка. По заключению и рекомендациям медиков, учитывая состояние девочки, она будет доставлена в краевой центр для дальнейшего прохождения лечения сегодня.

В настоящее время на месте происшествия продолжаются следственные мероприятия, причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Для родственников пострадавших на базе правительства Хабаровского края открыта «горячая линия»: 8 (4212) 39−61−22 .