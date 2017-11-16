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05:20 (мск), источник: Вести - Красноярск

Жильцы дома на Амурской встретили первые морозы без крыши

Под открытым небом, или Новые казусы капитального ремонта. В Красноярске рабочие разобрали крышу дома № 18 на улице Амурская и теперь жители замерзают в собственных квартирах.

Источник: Вести - Красноярск

В квартире Татьяны Фёдоровны изо рта идёт пар — температура в комнатах не выше 9 градусов. Чуть теплее на кухне, где практически круглосуточно работает электрическая печь. Но и этого недостаточно. Чтобы не замёрзнуть насмерть, 85-летняя старушка носит три кофты, несколько пар шерстяных носков и постоянно пьёт горячий чай.

В подобной ситуации находятся жители 12-ти квартир, расположенных на последнем этаже. Над ними рабочие разобрали кровлю и сняли утеплитель — люди живут словно под открытым небом. Плюс ко всему из-за ремонта происходят регулярные отключения электроэнергии. За капитальный ремонт в этом доме отвечает департамент городского хозяйства Красноярска. Там пояснили, шиферную кровлю лучше ремонтировать в минусовые температуры, но только при соблюдении технологии по замене утеплителя, которую подрядчик нарушил.

«Было выписано предписание, чтобы в течение 2-х дней они эти замечания устранили. Если оно не будет исполнено, штрафные санкции пойдут для подрядной организации», — сообщил заместитель руководителя департамента городского хозяйства Красноярска по управлению жилищным фондом Евгений Баршай.

О том, что дом на время останется без крыши, жителей всё же предупредили. Подрядчик разместил на дверях подъездов объявления, где указано: начало работ — 10 августа, окончание — 1 декабря. Но как показывает практика капитального ремонта в Красноярске, финальная дата не всегда совпадает с запланированной.

Напомним, ровно год назад рабочие сняли кровлю с пятиэтажки на улице Говорова, обещали закончить к середине октября, в итоге крышу сделали лишь в декабре. Та же история в доме № 70 на проспекте «Красноярский рабочий», где ремонт просрочили почти на три месяца. Поэтому остаётся лишь надеяться, что на улице Амурской задержек не случится, ведь температуры за окном с каждым днём будут только понижаться.


Владислав ТАМОШАУСКАС

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