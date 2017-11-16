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05:30 (мск), источник: АиФ Иркутск

В Усть-Куте водитель иномарки сбил школьницу и скрылся

Скрывшийся автомобилист пока не найден.

В Усть-Куте полицейские разыскивают водителя, скрывшегося с места аварии. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

ДТП случилось 14 ноября около 12:20 у дома № 1 по улице Молодежная Усть-Кута. Как стало известно, водитель иномарки сбил 10-летнюю школьницу и скрылся с места происшествия. После инцидента девочку с ушибом бедра доставили в больницу. Ей назначили амбулаторное лечение.

Правоохранители выяснили, что к ДТП может быть причастна женщина с темными волосами по плечи, носит очки. Предполагаемый автомобиль — универсал Toyota Corolla (7 поколение, кузов E100, модельный год выпуска — 1991), белого цвета, на дверях которого имелись молдинги в виде темной полосы. Полиция призывает автомобилиста, находившегося в момент аварии за рулем иномарки, добровольно явиться в ОВД для дачи объяснения и восстановления объективной картины произошедшего.

Сейчас стражи порядка устанавливают свидетелей и очевидцев аварии. Они могут оказать помощь и сообщить о себе по телефонам: 8 (39565) 5−01−43 или 02 (102 — с мобильного).

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