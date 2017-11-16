В Усть-Куте водитель иномарки сбил школьницу и скрылся

В Усть-Куте полицейские разыскивают водителя, скрывшегося с места аварии. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

ДТП случилось 14 ноября около 12:20 у дома № 1 по улице Молодежная Усть-Кута. Как стало известно, водитель иномарки сбил 10-летнюю школьницу и скрылся с места происшествия. После инцидента девочку с ушибом бедра доставили в больницу. Ей назначили амбулаторное лечение.

Правоохранители выяснили, что к ДТП может быть причастна женщина с темными волосами по плечи, носит очки. Предполагаемый автомобиль — универсал Toyota Corolla (7 поколение, кузов E100, модельный год выпуска — 1991), белого цвета, на дверях которого имелись молдинги в виде темной полосы. Полиция призывает автомобилиста, находившегося в момент аварии за рулем иномарки, добровольно явиться в ОВД для дачи объяснения и восстановления объективной картины произошедшего.