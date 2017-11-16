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07:17 (мск), источник: Tengrinews

Землетрясение почувствовали жители Алматы

Жители Алматы почувствовали землетрясение, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), землетрясение магнитудой 4.8 произошло 07.42 по времени Астаны в 142 километрах на юг от Алматы на территории Кыргызстана.

По данным ГУ «СОМЭ КН МОН РК», эпицентр землетрясения расположен в 145 километрах на юг от Алматы на территории Кыргызстана. Энергетический класс землетрясения — 11.9. Магнитуда — 5.4.

Подземные толчки ощутимостью 2 балла почувствовали жители Алматы.

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