Землетрясение почувствовали жители Алматы
Жители Алматы почувствовали землетрясение, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Жители Алматы почувствовали землетрясение, передает корреспондент Tengrinews.kz.
По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), землетрясение магнитудой 4.8 произошло 07.42 по времени Астаны в 142 километрах на юг от Алматы на территории Кыргызстана.
По данным ГУ «СОМЭ КН МОН РК», эпицентр землетрясения расположен в 145 километрах на юг от Алматы на территории Кыргызстана. Энергетический класс землетрясения — 11.9. Магнитуда — 5.4.
Подземные толчки ощутимостью 2 балла почувствовали жители Алматы.