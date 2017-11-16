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06:09 (мск), источник: ТАСС

Globo: на один из городских пляжей Рио-де-Жанейро выбросило мертвого кита

К пляжу были направлены три экскаватора, подъемный кран и автопогрузчик, сообщает телеканал.

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 16 ноября. /ТАСС/. Жители Рио-де-Жанейро обнаружили в среду на одном из городских пляжей горбатого кита, которого выбросило на берег. Кадры, запечатлевшие огромное млекопитающее у линии прибоя, продемонстрировал телеканал Globo.

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Животное весом около 30 тонн и длиной 13−15 метров было найдено у пляжа Ипанема, одного из самых оживленных в мегаполисе. На место прибыли сотрудники Бразильского института по защите окружающей среды и возобновляемым природным ресурсам (Ibama). По предварительной информации, млекопитающее было выброшено на берег уже после смерти.

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В настоящее время, несмотря на наступление темноты, работы по удалению туши кита с пляжа продолжаются. К месту ЧП были направлены три экскаватора, подъемный кран и автопогрузчик. Из-за передвижения техники в южной части Рио-де-Жанейро была перекрыта одна из улиц.

В конце сентября телерадиовещательная корпорация Би-би-си сообщила, что число горбатых китов, которые выбросились в этом году на берег на территории Бразилии, достигло самого большого показателя с начала ведения соответствующей статистики в 2002 году. С января специалисты зафиксировали уже 97 таких случаев. Из этого числа спасти удалось только двух млекопитающих, остальные 95 погибли.

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