Globo: на один из городских пляжей Рио-де-Жанейро выбросило мертвого кита
К пляжу были направлены три экскаватора, подъемный кран и автопогрузчик, сообщает телеканал.
К пляжу были направлены три экскаватора, подъемный кран и автопогрузчик, сообщает телеканал.
Животное весом около 30 тонн и длиной 13−15 метров было найдено у пляжа Ипанема, одного из самых оживленных в мегаполисе. На место прибыли сотрудники Бразильского института по защите окружающей среды и возобновляемым природным ресурсам (Ibama). По предварительной информации, млекопитающее было выброшено на берег уже после смерти.
В настоящее время, несмотря на наступление темноты, работы по удалению туши кита с пляжа продолжаются. К месту ЧП были направлены три экскаватора, подъемный кран и автопогрузчик.
В конце сентября телерадиовещательная корпорация