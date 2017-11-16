У жителя Хабаровского района нашли 62 килограмма чёрной икры
Злоумышленник купил 124 контейнера с незаконно добытым деликатесом.
Злоумышленник купил 124 контейнера с незаконно добытым деликатесом.
В Хабаровском районе правоохранители поймали местного жителя, который купил крупную партию чёрной икры и собирался её транспортировать. У злоумышленника изъяли 62 килограмма деликатеса.
Мужчину задержали сотрудники полиции отделения МВД России по Хабаровскому району. Раньше у местного жителя уже были проблемы с законом, теперь его заподозрили в незаконной перевозке водных биологических ресурсов. Стражи порядка установили, что злоумышленник незаконно приобрёл в населенных пунктах Комсомольского и Ульчского районов икру рыб осетровых видов. У него обнаружили и изъяли 124 пластиковых контейнера по 0,5 литра каждый. Общий вес контейнера составил 62 килограмма.
Как сообщает
РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» не раз писало о похожих случаях. Например, жителя