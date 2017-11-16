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06:37 (мск), источник: Восток Медиа

У жителя Хабаровского района нашли 62 килограмма чёрной икры

Злоумышленник купил 124 контейнера с незаконно добытым деликатесом.

В Хабаровском районе правоохранители поймали местного жителя, который купил крупную партию чёрной икры и собирался её транспортировать. У злоумышленника изъяли 62 килограмма деликатеса.

Мужчину задержали сотрудники полиции отделения МВД России по Хабаровскому району. Раньше у местного жителя уже были проблемы с законом, теперь его заподозрили в незаконной перевозке водных биологических ресурсов. Стражи порядка установили, что злоумышленник незаконно приобрёл в населенных пунктах Комсомольского и Ульчского районов икру рыб осетровых видов. У него обнаружили и изъяли 124 пластиковых контейнера по 0,5 литра каждый. Общий вес контейнера составил 62 килограмма.

Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, полицейские отправили образцы осетровой икры на генетикоскопическую экспертизу. Мужчина стал фигурантом уголовного дела. На время расследования его отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» не раз писало о похожих случаях. Например, жителя Николаевска-на-Амуре отправили в колонию за то, что он в составе преступной группы занимался добычей чёрной икры. Вместе сообщники незаконно выловили, а также получили в виде «дани» от других нелегальных рыболовов за покровительство преступной деятельности около 200 килограммов икры и 16 килограммов осётра.

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