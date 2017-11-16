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07:15 (мск), источник: Sputnik.by

Прошло два месяца со дня пропажи Максима Мархалюка

На поиски иногда отправляют самых опытных милиционеров, делом по-прежнему также занимаются следователи.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 16 ноя — Sputnik. Поиски одиннадцатилетнего Максима Мархалюка продолжаются в Свислочском районе Гродненской области уже два месяца.

Мархалюк ушел из дома вечером 16 сентября. По одной из версий, мальчик пошел собирать грибы в Беловежскую пущу. Домой он не вернулся, после чего родители забили тревогу. К делу подключились сотни неравнодушных людей по всей стране, волонтеры поисково-спасательных отрядов, а также МЧС, милиция и следователи, однако уже два месяца о судьбе мальчика ничего не известно.

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Милиция и СК по-прежнему ищут

В пресс-службе УВД по Гродненской области напомнили Sputnik: раньше в районе деревни Новый Двор, откуда пропал Максим, проводили масштабные поиски.

«Сейчас мы отказались от масштабных поисков. Прочесали буквально все места, где он мог бы отказаться… Периодически туда от милиции ездят самые опытные сотрудники, знающие местность. Пока результатов, к сожалению, нет», — сообщил Sputnik официальный представитель УВД Гродненского облисполкома Ярослав Василевский.

Продолжают работу и следователи. Как рассказал агентству официальный представитель УСК по области Сергей Шершеневич, новых данных о Максиме пока нет.

«Новой информации нет. Расследование продолжается. Как только появится повод для предоставления новых данных — сделаем это», — сообщил он.

Отведенный на расследование срок скоро закончится

Уголовное дело по факту исчезновения Максима Мархалюка было возбуждено 26 сентября. Таким образом, 26 ноября пройдет ровно два месяца со дня его возбуждения. Согласно Уголовно-процессуальному кодексу Беларуси срок предварительного следствия составляет два месяца. Дальше производство может приостановиться, однако может быть и продлено.

Решение о возможном продлении следствия будет принимать УСК или прокуратура.

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