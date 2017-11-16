Прошло два месяца со дня пропажи Максима Мархалюка
На поиски иногда отправляют самых опытных милиционеров, делом
На поиски иногда отправляют самых опытных милиционеров, делом
МИНСК, 16 ноя — Sputnik. Поиски одиннадцатилетнего Максима Мархалюка продолжаются в Свислочском районе Гродненской области уже два месяца.
Мархалюк ушел из дома вечером 16 сентября. По одной из версий, мальчик пошел собирать грибы в Беловежскую пущу. Домой он не вернулся, после чего родители забили тревогу. К делу подключились сотни неравнодушных людей по всей стране, волонтеры
Милиция и СК
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«Сейчас мы отказались от масштабных поисков. Прочесали буквально все места, где он мог бы отказаться… Периодически туда от милиции ездят самые опытные сотрудники, знающие местность. Пока результатов, к сожалению, нет», — сообщил Sputnik официальный представитель УВД Гродненского облисполкома Ярослав Василевский.
Продолжают работу и следователи. Как рассказал агентству официальный представитель УСК по области Сергей Шершеневич, новых данных о Максиме пока нет.
«Новой информации нет. Расследование продолжается. Как только появится повод для предоставления новых данных — сделаем это», — сообщил он.
Отведенный на расследование срок скоро закончится
Уголовное дело по факту исчезновения Максима Мархалюка было возбуждено 26 сентября. Таким образом, 26 ноября пройдет ровно два месяца со дня его возбуждения. Согласно
Решение о возможном продлении следствия будет принимать УСК или прокуратура.