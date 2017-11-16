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07:12 (мск), источник: Sputniknews.kz

«Скорая» столкнулась с внедорожником в Шымкенте

Водитель «скорой» госпитализирован, проводится расследование.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 16 ноя — Sputnik. Машина скорой помощи столкнулась c Volkswagen Touareg, передает TVK. Дорожное происшествие произошло вечером 15 ноября на перекрестке улиц Иляева и Гоголя.

Издание сообщает, что «скорая» двигалась по главной дороге, когда в нее врезался внедорожник, от удара «скорую» бросило на дерево. Водителя госпитализировали в больницу без сознания.

Также по информации свидетелей, за рулем внедорожника был человек в погонах, который якобы признал, что спровоцировал аварию. На месте работают дознаватели.

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