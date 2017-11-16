«Скорая» столкнулась с внедорожником в Шымкенте
Водитель «скорой» госпитализирован, проводится расследование.
Водитель «скорой» госпитализирован, проводится расследование.
АСТАНА, 16 ноя — Sputnik. Машина скорой помощи столкнулась c Volkswagen Touareg, передает TVK. Дорожное происшествие произошло вечером 15 ноября на перекрестке улиц Иляева и Гоголя.
Издание сообщает, что «скорая» двигалась по главной дороге, когда в нее врезался внедорожник, от удара «скорую» бросило на дерево. Водителя госпитализировали в больницу без сознания.
Также по информации свидетелей, за рулем внедорожника был человек в погонах, который якобы признал, что спровоцировал аварию. На месте работают дознаватели.