В Усолье отец спас на пожаре двух сыновей
В огне погибли животные.
В огне погибли животные.
Вечером 14 ноября в Усолье произошёл пожар. Горел жилой дом по улице Свободы, в котором жила многодетная семья.
«По прибытию к месту вызова первых пожарных подразделений горели надворные постройки, вплотную пристроенные к жилому дому и мансардный этаж жилого дома. Огонь распространялся на первый этаж дома. Площадь пожара составила 200 кв. метров», — рассказали в ГУ МЧС России по Пермскому краю.
В тот вечер дома был отец и двое сыновей 7 и 10 лет. Мама со старшим сыном уехала ставить машину на стоянку.
Хозяин дома сходил в сарай и дал корове сена. После этого мужчина вернулся в дом, чтобы приготовить еду для куриц и свиней. Минут через 20 он почувствовал запах дыма.
Открыв дверь в постройки, он увидел, что горит сено на сеновале в верхней части построек. Огонь уже охватил крышу построек и распространялся внутри очень быстро. Мужчина забежал домой, одел детей и вывел их на улицу.
В огне погибла корова и курицы. Поросят успели спасти. Сейчас семья погорельцев находится у родственников.
Предварительная причина пожара — нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования (короткое замыкание электропроводки в надворных постройках). Мужчина забыл выключить свет в сарае, когда кормил корову.