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07:12 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Усолье отец спас на пожаре двух сыновей

В огне погибли животные.

Вечером 14 ноября в Усолье произошёл пожар. Горел жилой дом по улице Свободы, в котором жила многодетная семья.

«По прибытию к месту вызова первых пожарных подразделений горели надворные постройки, вплотную пристроенные к жилому дому и мансардный этаж жилого дома. Огонь распространялся на первый этаж дома. Площадь пожара составила 200 кв. метров», — рассказали в ГУ МЧС России по Пермскому краю.

В тот вечер дома был отец и двое сыновей 7 и 10 лет. Мама со старшим сыном уехала ставить машину на стоянку.

Хозяин дома сходил в сарай и дал корове сена. После этого мужчина вернулся в дом, чтобы приготовить еду для куриц и свиней. Минут через 20 он почувствовал запах дыма.

Открыв дверь в постройки, он увидел, что горит сено на сеновале в верхней части построек. Огонь уже охватил крышу построек и распространялся внутри очень быстро. Мужчина забежал домой, одел детей и вывел их на улицу.

В огне погибла корова и курицы. Поросят успели спасти. Сейчас семья погорельцев находится у родственников.

Предварительная причина пожара — нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования (короткое замыкание электропроводки в надворных постройках). Мужчина забыл выключить свет в сарае, когда кормил корову.

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