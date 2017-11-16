Ссора в сельском кафе закончилась стрельбой в Алматинской области

Источник: Newtimes.kz

При разбирательстве выяснилось, что пострадавшего госпитализировали из села Койлык, где мужчина получил ранение в конфликте, произошедшем у местного кафе между пятью сельчанами.

«Установлено, что в пылу ссоры один из мужчин произвел два выстрела из охотничьего ружья, а затем скрылся с места происшествия на автомашине. Там на месте были обнаружены и изъяты два травматических пистолета с 4-мя патронами» — рассказали в полиции.

Вскоре полицейские установили личности всех участников конфликта, а затем задержали и доставили в сарканскую районную полицию подозреваемого в стрельбе мужчину.