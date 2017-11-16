Ссора в сельском кафе закончилась стрельбой в Алматинской области
В местную больницу Сарканского района с огнестрельным ранением в ногу поступил 42-летний мужчина, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на ДВД региона.
В местную больницу Сарканского района с огнестрельным ранением в ногу поступил 42-летний мужчина, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на ДВД региона.
При разбирательстве выяснилось, что пострадавшего госпитализировали из села Койлык, где мужчина получил ранение в конфликте, произошедшем у местного кафе между пятью сельчанами.
«Установлено, что в пылу ссоры один из мужчин произвел два выстрела из охотничьего ружья, а затем скрылся с места происшествия на автомашине. Там на месте были обнаружены и изъяты два травматических пистолета с 4-мя патронами» — рассказали в полиции.
Вскоре полицейские установили личности всех участников конфликта, а затем задержали и доставили в сарканскую районную полицию подозреваемого в стрельбе мужчину.
«У задержанного, оказавшегося 35-летним жителем Талдыкоргана, изъято зарегистрированное на его имя одноствольное охотничье ружье, 12 калибра. Сейчас по факту с назначением необходимых экспертиз начато уголовное расследование, предусмотренное ст. 293 ч.3 УК РК. Задержанный “стрелок” помещен под стражу в местный РОВД» — уточнили в