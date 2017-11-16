В Омской области парень на «копейке» насмерть сбил юношу, шедшего по дороге
Медики пытались спасти юношу, но он скончался по пути в больницу.
Медики пытались спасти юношу, но он скончался по пути в больницу.
Вчера, 15 ноября, в 21:50 в дежурную часть ОМВД России по Тарскому району поступил звонок: в Таре сбили пешехода.
На место выехали
Прибывшие на место ДТП госавтоинспекторы установили, что 25-летний водитель «ВАЗ-2101» ехал по улице Избышева в Таре со стороны улицы 7-я Линия, но в районе дома № 87 задавил пешехода, который шел по правому краю дороги навстречу движению.
Полицейские продолжают устанавливать причины и обстоятельства происшествия.