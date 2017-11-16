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07:03 (мск), источник: Om1.ru

В Омской области парень на «копейке» насмерть сбил юношу, шедшего по дороге

Медики пытались спасти юношу, но он скончался по пути в больницу.

Вчера, 15 ноября, в 21:50 в дежурную часть ОМВД России по Тарскому району поступил звонок: в Таре сбили пешехода.

На место выехали следственно-оперативная группа и бригада скорой помощи, медики срочно направили 21-летнего пострадавшего пешехода в больницу, однако по пути юноша скончался прямо в машине скорой.

Прибывшие на место ДТП госавтоинспекторы установили, что 25-летний водитель «ВАЗ-2101» ехал по улице Избышева в Таре со стороны улицы 7-я Линия, но в районе дома № 87 задавил пешехода, который шел по правому краю дороги навстречу движению.

Полицейские продолжают устанавливать причины и обстоятельства происшествия.

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