В Омской области парень на «копейке» насмерть сбил юношу, шедшего по дороге

Вчера, 15 ноября, в 21:50 в дежурную часть ОМВД России по Тарскому району поступил звонок: в Таре сбили пешехода.

На место выехали следственно-оперативная группа и бригада скорой помощи, медики срочно направили 21-летнего пострадавшего пешехода в больницу, однако по пути юноша скончался прямо в машине скорой.

Прибывшие на место ДТП госавтоинспекторы установили, что 25-летний водитель «ВАЗ-2101» ехал по улице Избышева в Таре со стороны улицы 7-я Линия, но в районе дома № 87 задавил пешехода, который шел по правому краю дороги навстречу движению.