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07:11 (мск), источник: Интерфакс

Станции «Алтуфьево» и «Отрадное» московского метро закрылись на вход

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU — На Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метро увеличен интервал движения поездов и две станции закрыты на вход, сообщается утром в четверг в твиттере Московского метрополитена.

«Серпуховско-Тимирязевская линия. Увеличены интервалы движения поездов на северном участке линии по техническим причинам. Станции Алтуфьево и Отрадное закрыты на вход», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что «ориентировочное время ввода движения в график — 15−20 минут».

Во время загрузки произошла ошибка.

Сообщается, что сбой связан с отсутствием напряжения на перегоне, причина пока неизвестна. Между закрытыми станциями метро запущены автобусы.

Во время загрузки произошла ошибка.
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