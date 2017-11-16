Станции «Алтуфьево» и «Отрадное» московского метро закрылись на вход

«Серпуховско-Тимирязевская линия. Увеличены интервалы движения поездов на северном участке линии по техническим причинам. Станции Алтуфьево и Отрадное закрыты на вход», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что «ориентировочное время ввода движения в график — 15−20 минут».