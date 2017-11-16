В Екатеринбурге столкнулись двигавшиеся на «зеленый» иномарки
Лоб в лоб.
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Лоб в лоб.
Серьезное ДТП произошло ночью 16 ноября 2017 года в Екатеринбурге. На перекрестке улиц Готвальда — Черепанова столкнулись Mercedes и Nissan
Как сообщили «Уралинформбюро» в службе спасения «СОВА», автомобили ехали на зеленый сигнал светофора. Водитель Nissan, поворачивая налево в сторону Готвальда, не пропустил Mercedes, двигавшийся прямо во встречном направлении по улице Черепанова.
Люди в ДТП не пострадали.