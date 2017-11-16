В Екатеринбурге столкнулись двигавшиеся на «зеленый» иномарки

Серьезное ДТП произошло ночью 16 ноября 2017 года в Екатеринбурге. На перекрестке улиц Готвальда — Черепанова столкнулись Mercedes и Nissan X-Trail.

Как сообщили «Уралинформбюро» в службе спасения «СОВА», автомобили ехали на зеленый сигнал светофора. Водитель Nissan, поворачивая налево в сторону Готвальда, не пропустил Mercedes, двигавшийся прямо во встречном направлении по улице Черепанова.

Люди в ДТП не пострадали.