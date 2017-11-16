Три человека пострадали в массовом ДТП на Бердском шоссе в Новосибирске
Авария случилась вечером 15 ноября на развороте около Клиники Мешалкина, об этом сообщает группа пропаганды ГИБДД по Новосибирску.
Авария случилась вечером 15 ноября на развороте около Клиники Мешалкина, об этом сообщает группа пропаганды ГИБДД по Новосибирску.
Три человека пострадали в массовом ДТП на Бердском шоссе в Новосибирске 15 ноября, рассказали в группе пропаганды ГИБДД по городу.
В аварии столкнулись три автомобиля — Nissan Murano, Toyota Wish и Mazda Familia. «Ниссан» ехал в сторону Нижней Ельцовки, а в крайнем левом ряду стояла «Тойота», водитель хотел развернуться. «Ниссан» ударил «Тойоту», а ее отбросило на стоящую впереди «Мазду». Последнего участника аварии вынесло на встречную полосу. По словам очевидцев, ДТП спровоцировал водитель «Ниссана», который не рассчитал время и скорость и не успел перестроиться в средний ряд. Водителя «Тойоты» зажало в автомобиле — из машины его вытаскивали очевидцы и другие участники ДТП.
В результате аварии пострадали три человека. Водитель «Ниссана» госпитализирован с сотрясением головного мозга и ушибом, водитель «Тойоты» доставлен в ЦКБ с переломом ребра, а его пассажир — с ушибом грудной клетки.
В обоих направлениях образовался серьезный затор. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.