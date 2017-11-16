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07:35 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Три человека пострадали в массовом ДТП на Бердском шоссе в Новосибирске

Авария случилась вечером 15 ноября на развороте около Клиники Мешалкина, об этом сообщает группа пропаганды ГИБДД по Новосибирску.

Три человека пострадали в массовом ДТП на Бердском шоссе в Новосибирске 15 ноября, рассказали в группе пропаганды ГИБДД по городу.

В аварии столкнулись три автомобиля — Nissan Murano, Toyota Wish и Mazda Familia. «Ниссан» ехал в сторону Нижней Ельцовки, а в крайнем левом ряду стояла «Тойота», водитель хотел развернуться. «Ниссан» ударил «Тойоту», а ее отбросило на стоящую впереди «Мазду». Последнего участника аварии вынесло на встречную полосу. По словам очевидцев, ДТП спровоцировал водитель «Ниссана», который не рассчитал время и скорость и не успел перестроиться в средний ряд. Водителя «Тойоты» зажало в автомобиле — из машины его вытаскивали очевидцы и другие участники ДТП.

В результате аварии пострадали три человека. Водитель «Ниссана» госпитализирован с сотрясением головного мозга и ушибом, водитель «Тойоты» доставлен в ЦКБ с переломом ребра, а его пассажир — с ушибом грудной клетки.

В обоих направлениях образовался серьезный затор. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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