Три человека пострадали в массовом ДТП на Бердском шоссе в Новосибирске

В аварии столкнулись три автомобиля — Nissan Murano, Toyota Wish и Mazda Familia. «Ниссан» ехал в сторону Нижней Ельцовки, а в крайнем левом ряду стояла «Тойота», водитель хотел развернуться. «Ниссан» ударил «Тойоту», а ее отбросило на стоящую впереди «Мазду». Последнего участника аварии вынесло на встречную полосу. По словам очевидцев, ДТП спровоцировал водитель «Ниссана», который не рассчитал время и скорость и не успел перестроиться в средний ряд. Водителя «Тойоты» зажало в автомобиле — из машины его вытаскивали очевидцы и другие участники ДТП.