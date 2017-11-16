Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Татьяна Арнтгольц сменила имидж для роли в сериале: первые кадры
7 неловких вопросов сексологу
Сбербанк запустил новогоднюю акцию
"Второй нож в спину Украины": в Раде о решении Минска по Крыму
В Латвии похоронили сатирика Михаила Задорнова
Коробка с миллионами Обвинение представило в суде улики по делу Улюкаева
Разведка ФРГ: «Не следует больше питать надежды по вопросу Крыма»
СМИ: Доллар потерял главную опору
Дюжев разочаровался в россиянах и высказался о них
У жены Джигарханяна в квартире прошел обыск
СМИ: Киев сравнил решение Минска в ООН с ударом ножом в спину
СМИ: Любовь Толкалина делится откровенными кадрами
Джаред Лето снялся в провокационной фотосессии для глянца
Кейт Миддлтон вышла в свет в шикарном кремовом пальто (фото)
В бикини на Сейшелах: Орлова показала фигуру в 40 лет - СМИ
Кончаловский: Никто не осмелится делать как Путин
Жители Петербурга выступили против установки памятника Цою
В Москве появятся Эйфелева башня и Биг-Бен
Фоторепортажи
12Марш в честь парада 7 ноября 1941 года
8Скончался Михаил Задорнов
07:37 (мск), источник: АиФ Челябинск

Южноуральская алиментщица с ножом набросилась на судебного пристава

За применения насилия женщина отправится под суд.

Жительница Верхнего Уфалея отправится под суд за угрозу убийством в адрес судебного пристава, сообщают в пресс-службе УФССП по Челябинской области.

34-летняя женщина задолжала около 350 тысяч рублей алиментов. Судебный пристав наведался к должнице домой. Пьяная должница встретила его с ножом, угрозами убийства и потоком нецензурной брани. Чтобы не провоцировать развитие скандала, пристав вышел из квартиры и вызвал полицейских, которые доставили разбушевавшуюся мать в отдел полиции.

«Подозреваемая имеет пять судимостей за истязания и побои своей матери. При этом все отмечают, что в трезвом виде женщина ведет себя тихо и спокойно. Ребенка, которого в связи с многочисленными мамиными отсидками, под опеку взяла двоюродная бабушка. Девочке уже 15 лет, она стесняется своей матери и старается с ней не встречаться», — рассказывают в ведомстве.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Жители Югры не могли попасть домой из-за горы мусора
Госдеп: в РФ неправильно истолковывают закон США об иноагентах
ЦБ призвал не приобретать новые купюры по цене выше номинала
Следствие назвало версии крушения самолета в Хабаровском крае
СМИ: частные российские компании займутся разминированием Сирии
Грязная тайна Ракки: спасение людей или угроза для мира?
Самая дорогая картина в мире продана на аукционе за $400 млн
Австралийский дипломат погиб в Нью-Йорке во время игры
Спорт
ESPN опубликовал фейковую статью о русском допинге Известный американский портал обвинил Российское антидопинговое агентство в несуществующих нарушениях
Авто
Бензин подорожает 1 января: Госдума сказала «да» Предполагается, что ставка акцизов увеличится на 10,7% по сравнению с действующей в 2017 году
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Умер актер Виталий Шаповалов О смерти народного артиста сообщил сайт Московского театра на Таганке
Недвижимость
Путину в офисе «Россетей» показали «умный» дом будущего
Медведев уверен, что ипотечная ставка продолжит снижаться
Ледяные Эйфелева башня и Биг-Бен появятся на Поклонной горе
На месте Ховринской больницы построят около 200 000 «квадратов» жилья
Леди
7 советов для тех, кто хочет красивое фото в паспорте Сразу 7 ценных советов для тех, кто хочет выглядеть красиво на официальных фотографиях.
Дети
Жасмин и ее 5-летняя дочка вышли на сцену в одинаковых платьях Вполне возможно, девочка пойдет по стопам своей мамы.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь