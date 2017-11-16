Южноуральская алиментщица с ножом набросилась на судебного пристава

34-летняя женщина задолжала около 350 тысяч рублей алиментов. Судебный пристав наведался к должнице домой. Пьяная должница встретила его с ножом, угрозами убийства и потоком нецензурной брани. Чтобы не провоцировать развитие скандала, пристав вышел из квартиры и вызвал полицейских, которые доставили разбушевавшуюся мать в отдел полиции.

«Подозреваемая имеет пять судимостей за истязания и побои своей матери. При этом все отмечают, что в трезвом виде женщина ведет себя тихо и спокойно. Ребенка, которого в связи с многочисленными мамиными отсидками, под опеку взяла двоюродная бабушка. Девочке уже 15 лет, она стесняется своей матери и старается с ней не встречаться», — рассказывают в ведомстве.