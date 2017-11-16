При пожаре в квартире в Омске погибла пенсионерка
Женщина забыла выключить плиту и оставила на ней еду.
Женщина забыла выключить плиту и оставила на ней еду.
Вчера в седьмом часу вечера жители одной из девятиэтажек на Космическом проспекте почувствовали сильный запах гари и вызвали пожарных.
Когда спасатели прибыли,
Когда пожарные взломали дверь и попали в квартиру, то обнаружили труп 81-летней женщины. Очаг пожара оказался на кухне. По предварительным данным, пожилая женщина забыла выключить плиту, когда оставила на ней готовящуюся еду. Спасатели потушили пожар буквально за 5 минут.
В Следственном комитете пояснили, что, скорее всего, старушка погибла, отравившись дымом во время пожара. Сейчас правоохранители проводят проверку по факту смерти пожилой омички.