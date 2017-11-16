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07:38 (мск), источник: Om1.ru

При пожаре в квартире в Омске погибла пенсионерка

Женщина забыла выключить плиту и оставила на ней еду.

Вчера в седьмом часу вечера жители одной из девятиэтажек на Космическом проспекте почувствовали сильный запах гари и вызвали пожарных.

Когда спасатели прибыли, из-под двери одной из квартир на втором этаже шел дым, из-за чего весь подъезд оказался окутан дымом. Жильцы подъезда еще до приезда спасателей сами выбежали на улицу, всего эвакуировались 10 человек, среди них — двое детей.

Когда пожарные взломали дверь и попали в квартиру, то обнаружили труп 81-летней женщины. Очаг пожара оказался на кухне. По предварительным данным, пожилая женщина забыла выключить плиту, когда оставила на ней готовящуюся еду. Спасатели потушили пожар буквально за 5 минут.

В Следственном комитете пояснили, что, скорее всего, старушка погибла, отравившись дымом во время пожара. Сейчас правоохранители проводят проверку по факту смерти пожилой омички.

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