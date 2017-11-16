Под Уфой пьяный водитель сбежал с места ДТП, прихватив госномера своего авто
На месте работают сотрудники ГИБДД.
На месте работают сотрудники ГИБДД.
Под Уфой водитель сбежал с места ДТП, сообщает паблик «Дорожный патруль».
Сообщается, что ДТП произошло в поселке Михайловка. «Пятнадцатая» съехала с дороги в кювет. Водитель бросил автомобиль, сбежав с места аварии. По словам очевидцев, он был нетрезв. Также, у автомобиля не обнаружилось госномеров — предположительно, их забрал с собой водитель.
На место прибыли сотрудники ГИБДД. Подробности выясняются.