В Норильске полицейские сломали дверь и спасли из квартиры задыхающегося мужчину
Осмотреть квартиру полностью у стражей порядка не получилось
Осмотреть квартиру полностью у стражей порядка не получилось
В Норильске полицейские спасли человека из горящей квартиры. Об этом рассказали в
Пожар произошел вчера в Норильске в пятиэтажке на ул. Орджоникидзе. Патрулировавшие улицу инспекторы ДПС заметили, что из окна квартиры на третьем этаже идет дым и сразу сообщили о происшествии в дежурную часть МВД. Так как в окне полицейские заметили силуэт человека, они не стали дожидаться пожарных и сразу решили осмотреть квартиру.
Металлическая дверь квартиры,
Приехавшие через несколько минут пожарные нашли в комнате женщину без сознания. Ее жизнь до приезда медиков пожарные поддерживали искусственной вентиляцией легких. Оба жителя сгоревшей квартиры сейчас находятся в больнице. Начальник Норильского