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07:39 (мск), источник: Newslab.ru

В Норильске полицейские сломали дверь и спасли из квартиры задыхающегося мужчину

Осмотреть квартиру полностью у стражей порядка не получилось из-за густого дыма и высокой температуры от огня.

В Норильске полицейские спасли человека из горящей квартиры. Об этом рассказали в пресс-службе краевого управления МЧС России.

Пожар произошел вчера в Норильске в пятиэтажке на ул. Орджоникидзе. Патрулировавшие улицу инспекторы ДПС заметили, что из окна квартиры на третьем этаже идет дым и сразу сообщили о происшествии в дежурную часть МВД. Так как в окне полицейские заметили силуэт человека, они не стали дожидаться пожарных и сразу решили осмотреть квартиру.

Металлическая дверь квартиры, из-под которой вырывался дым, была закрыта, но полицейские сумели ее открыть и обнаружили мужчину, который лежал на полу. Его вынесли и передали соседям. Осмотреть квартиру полностью у стражей порядка не получилось из-за густого дыма и высокой температуры от огня.

Приехавшие через несколько минут пожарные нашли в комнате женщину без сознания. Ее жизнь до приезда медиков пожарные поддерживали искусственной вентиляцией легких. Оба жителя сгоревшей квартиры сейчас находятся в больнице. Начальник Норильского пожарно-спасательного гарнизона пообещал наградить полицейских за смелость.

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