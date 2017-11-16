Сбивший сотрудника ППС в Ангарске водитель Toyota Mark II ответит в суде

Водитель Toyota Mark II, который сбил сотрудника ППС 9 июля 2017 года на пересечении улиц Чайковского и Ворошилова в Ангарске, предстанет перед судом. Рассмотрение уголовного дела пройдет в городском суде. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу суда.

Напомним, что 9 июля на пересечении улиц Чайковского и Ворошилова в Ангарске водитель Toyota Mark II проигнорировал требование сотрудника ДПС остановиться, завязалась погоня. Автомобилем ППС была перекрыта полоса, чтобы остановить беглеца. На полном ходу водитель Toyota влетел в УАЗ. От удара автомобиль перевернулся. Двоих полицейских госпитализировали. Водителя иномарки зажало в машине. По результатам экспертизы следователями установлено, что водитель иномарки находился в момент аварии в состоянии алкогольного опьянения.

Следственным отделом по Ангарску СУ СК России по Иркутской области было возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), по факту дорожно-транспортного происшествия с участием сотрудников ППС. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет, либо пожизненным лишением свободы.

Сотрудник полиции вышел из комы после рокового ДТП. Сейчас он находится в тяжелом состоянии.