Сбивший сотрудника ППС в Ангарске водитель Toyota Mark II ответит в суде
Ангарский городской суд рассмотрит это дело.
Ангарский городской суд рассмотрит это дело.
Водитель Toyota Mark II, который сбил сотрудника ППС 9 июля 2017 года на пересечении улиц Чайковского и Ворошилова в Ангарске, предстанет перед судом. Рассмотрение уголовного дела пройдет в городском суде. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на
Напомним, что 9 июля на пересечении улиц Чайковского и Ворошилова в Ангарске водитель Toyota Mark II проигнорировал требование сотрудника ДПС остановиться, завязалась погоня. Автомобилем ППС была перекрыта полоса, чтобы остановить беглеца. На полном ходу водитель Toyota влетел в УАЗ. От удара автомобиль перевернулся. Двоих полицейских госпитализировали. Водителя иномарки зажало в машине. По результатам экспертизы следователями установлено, что водитель иномарки находился в момент аварии в состоянии алкогольного опьянения.
Следственным отделом по Ангарску СУ СК России по Иркутской области было возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), по факту
Сотрудник полиции вышел из комы после рокового ДТП. Сейчас он находится в тяжелом состоянии.
Обвинение предъявлено 30-летнему виновнику аварии с участием сотрудников полиции в Ангарске, в результате которой пострадали четыре человека. Обвиняемый заключен под стражу, ему может грозить пожизненное лишение свободы.