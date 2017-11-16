На дорогах Узбекистана с начала года погибли свыше двух тысяч человек
Всего в Узбекистане за прошедших 10 месяцев было зафиксировано около восьми тысяч
Всего в Узбекистане за прошедших 10 месяцев было зафиксировано около восьми тысяч
ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. В Узбекистане в
Эти данные были обнародованы в ходе видеоселекторного совещания, посвященного повышению эффективности профилактики правонарушений и борьбы с преступностью, которое накануне в столице провел Шавкат Мирзиёев.
Всего за прошедших 10 месяцев было зафиксировано около восьми тысяч
Мирзиёев дал конкретные поручения ответственным лицам по повышению культуры дорожного движения водителей и пешеходов, оснащению дорог современными техническими средствами обеспечения безопасности движения.
Также, по его словам,
В связи с этим были даны поручения по дальнейшему совершенствованию системы подготовки кадров и повышения квалификации для формирования высокопрофессиональных и отвечающих требованиям культуры сотрудников.