На дорогах Узбекистана с начала года погибли свыше двух тысяч человек

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. В Узбекистане в дорожно-транспортных происшествиях с начала года погиб 2031 человек, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

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Эти данные были обнародованы в ходе видеоселекторного совещания, посвященного повышению эффективности профилактики правонарушений и борьбы с преступностью, которое накануне в столице провел Шавкат Мирзиёев.

Всего за прошедших 10 месяцев было зафиксировано около восьми тысяч дорожно-транспортных происшествий, в которых помимо погибших, еще 7622 человека получили телесные повреждения. Основными причинами данных происшествий, заметил президент, являются серьезные проблемы с культурой соблюдения правил дорожного движения гражданами, принятием мер по безопасности движения автотранспортных средств на дорогах.

Мирзиёев дал конкретные поручения ответственным лицам по повышению культуры дорожного движения водителей и пешеходов, оснащению дорог современными техническими средствами обеспечения безопасности движения.

Также, по его словам, по-прежнему актуальным остается вопрос укрепления служебной дисциплины и законности в сфере профилактики правонарушений, избавления органов внутренних дел от случайных людей, не обладающих должной компетенцией, не чувствующих полноты своей ответственности, что вызывает справедливое возмущение граждан.