В Красноярском крае воспитанницы детского дома жестоко избили девочку
По версии следствия, руководство учреждения знало о случившемся, но в полицию не сообщило.
По версии следствия, руководство учреждения знало о случившемся, но в полицию не сообщило.
В Ермаковском районе Красноярского края воспитанницы детского дома
По данным следкома, потерпевшей были нанесены удары в область лица и тела. Руководство учреждения знало о случившемся, однако в полицию сообщать не стало. При этом подросток утверждает, что она просила сообщить в правоохранительные органы о случившемся. В итоге девочка не выдержала издевательств и сбежала к своей матери, которая и обратилась с заявлением в полицию.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в ходе проверки будет дана уголовно правовая оценка действиям руководства и сотрудников КГКУ «Ермаковский детский дом», а также проверена законность помещения ребенка в социальное учреждение данного типа. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.