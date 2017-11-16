В Красноярском крае воспитанницы детского дома жестоко избили девочку

По данным следкома, потерпевшей были нанесены удары в область лица и тела. Руководство учреждения знало о случившемся, однако в полицию сообщать не стало. При этом подросток утверждает, что она просила сообщить в правоохранительные органы о случившемся. В итоге девочка не выдержала издевательств и сбежала к своей матери, которая и обратилась с заявлением в полицию.