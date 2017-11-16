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08:43 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярском крае воспитанницы детского дома жестоко избили девочку

По версии следствия, руководство учреждения знало о случившемся, но в полицию не сообщило.

В Ермаковском районе Красноярского края воспитанницы детского дома из-за личной неприязни избили 15-летнюю девочку.

По данным следкома, потерпевшей были нанесены удары в область лица и тела. Руководство учреждения знало о случившемся, однако в полицию сообщать не стало. При этом подросток утверждает, что она просила сообщить в правоохранительные органы о случившемся. В итоге девочка не выдержала издевательств и сбежала к своей матери, которая и обратилась с заявлением в полицию.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в ходе проверки будет дана уголовно правовая оценка действиям руководства и сотрудников КГКУ «Ермаковский детский дом», а также проверена законность помещения ребенка в социальное учреждение данного типа. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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