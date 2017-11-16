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08:01 (мск), источник: Tengrinews

Кайрата Жамалиева переведут в колонию-поселение

Осужденного Кайрата Жамалиева переведут в колонию поселения, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу суда Алматинской области.

Источник: Tengrinews

«Постановлением от 10 ноября Капчагайского городского суд ходатайство осужденного Жамалиева о переводе его в учреждение минимальной безопасности удовлетворено», — сообщили в суде. По вступлению постановления в законную силу осужденного Жамалиева переведут в учреждение минимальной безопасности на оставшийся срок — 4 года, 4 месяца и 28 суток.

Напомним, ранее кассационная инстанция по ходатайству осужденного Кайрата Жамалиева, с учетом мнения потерпевшего Алиби Жумагулова, переквалифицировала действия осужденного со статьи 194, части 4, пункта 2 на статью 194, часть 3, пункт 2 УК РК — «Вымогательство». По итогам рассмотрения ходатайства осужденного в кассационной инстанции Кайрату Жамалиеву срок лишения свободы был изменен с 13 на 7 лет.

«Дело Алиби» стало известным на всю страну после активнго обсуждению в социальных сетях, когда в апреле 2015 года отец Алиби Жумагулова — Нурлан опубликовал в Интернете фотографии избитого сына. Позже в Сети появилось и видео. В скором времени был арестован 45-летний столичный бизнесмен Кайрат Жамалиев, которого и обвинили в жестоком избиении молодого человека.

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