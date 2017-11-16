Кайрата Жамалиева переведут в колонию-поселение

Источник: Tengrinews

«Постановлением от 10 ноября Капчагайского городского суд ходатайство осужденного Жамалиева о переводе его в учреждение минимальной безопасности удовлетворено», — сообщили в суде. По вступлению постановления в законную силу осужденного Жамалиева переведут в учреждение минимальной безопасности на оставшийся срок — 4 года, 4 месяца и 28 суток.

Напомним, ранее кассационная инстанция по ходатайству осужденного Кайрата Жамалиева, с учетом мнения потерпевшего Алиби Жумагулова, переквалифицировала действия осужденного со статьи 194, части 4, пункта 2 на статью 194, часть 3, пункт 2 УК РК — «Вымогательство». По итогам рассмотрения ходатайства осужденного в кассационной инстанции Кайрату Жамалиеву срок лишения свободы был изменен с 13 на 7 лет.