Близкие погибших в катастрофе L-410 получат выплаты в ближайшие дни

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«Необходимые документы уже подписаны», — подчеркнули в администрации края.

Родственники погибших уже прибыли на самолете МЧС в Нелькан для опознания. Вместе с ними в поселок прилетели спасатели, психологи, члены правительственной комиссии и губернатор края Вячеслав Шпорт.

На обратном пути Ан-74 заберет выжившую трехлетнюю девочку. Ее состояние остается стабильным, поэтому врачи приняли решение не отправлять ребенка вылетевшим ранее вертолетом, а посадить на самолет вместе с главой региона. В Хабаровске ее направят в Детскую краевую больницу имени Пиотровича.

— Сейчас самая главная задача — спасти девочку, которая осталась жива. Дальше мы будем вести расследование и принимать меры. Пока ничего сказать точно нельзя, нужно разобраться в причинах. Полеты L-410 в крае не приостановлены, оснований для этого нет, — приводятся в сообщении слова Вячеслава Шпорта.