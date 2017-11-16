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08:09 (мск), источник: "Российская газета"

Близкие погибших в катастрофе L-410 получат выплаты в ближайшие дни

В ближайшее время родственники жертв авиакатастрофы L-410 и пострадавшей девочки получат денежные компенсации. Как сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края, семьям погибших выплатят по миллиону рублей, близким выжившей — 450 тысяч.

Источник: Reuters

«Необходимые документы уже подписаны», — подчеркнули в администрации края.

Родственники погибших уже прибыли на самолете МЧС в Нелькан для опознания. Вместе с ними в поселок прилетели спасатели, психологи, члены правительственной комиссии и губернатор края Вячеслав Шпорт.

На обратном пути Ан-74 заберет выжившую трехлетнюю девочку. Ее состояние остается стабильным, поэтому врачи приняли решение не отправлять ребенка вылетевшим ранее вертолетом, а посадить на самолет вместе с главой региона. В Хабаровске ее направят в Детскую краевую больницу имени Пиотровича.

— Сейчас самая главная задача — спасти девочку, которая осталась жива. Дальше мы будем вести расследование и принимать меры. Пока ничего сказать точно нельзя, нужно разобраться в причинах. Полеты L-410 в крае не приостановлены, оснований для этого нет, — приводятся в сообщении слова Вячеслава Шпорта.

Напомним, в среду пассажирский небольшой самолет L-410 сообщением Хабаровск — Нелькан рухнул в нескольких километрах от поселкового аэродрома. Погибли четверо пассажиров и два пилота. Выжить удалось лишь трехлетнему ребенку. По факту крушения возбуждено уголовное дело.

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