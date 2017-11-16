В Прикамье 29-летний рыбак заблудился в лесу и сутки не может найти дорогу

Рыбак заблудился в лесу и сутки не может найти дорогу в Прикамье.

Как рассказали «АиФ-Прикамье» волонтёры, около 1.00 16 ноября на пульт единой дежурно-диспетчерской службы Березников поступил звонок. Оператору сообщили, что мужчина рыбачил около посёлка Лысьва в Усольском районе, заблудился и не может выйти из леса. Волонтёры утверждают, что пропавший позвонил сам. Они также сообщают, что ночью его искали сотрудники полиции с помощью сирен, но поиски не увенчались успехом.

Сегодня разыскивать мужчину отправится волонтёрский поисково-спасательный отряд из Березников. Они просят людей помочь в поисках. Им также нужен автомобиль и квадрокоптер.

Сестра пропавшего 29-летнего Михаила Максимова живёт в Екатеринбурге. Анастасия единственная родственница пропавшего. Она рассказала корреспонденту «АиФ-Прикамье», что о пропаже брата ей по телефону сообщили сотрудники полиции. По словам Анастасии, последнее время её брат жил в Березниках, но постоянного места жительства у него не было. Он часто ходил по церквям.