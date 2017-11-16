В Прикамье 29-летний рыбак заблудился в лесу и сутки не может найти дорогу
Волонтёры и родные просят помочь в поисках.
Волонтёры и родные просят помочь в поисках.
Рыбак заблудился в лесу и сутки не может найти дорогу в Прикамье.
Как рассказали «АиФ-Прикамье» волонтёры, около 1.00 16 ноября на пульт единой
Сегодня разыскивать мужчину отправится волонтёрский
Сестра пропавшего 29-летнего Михаила Максимова живёт в Екатеринбурге. Анастасия единственная родственница пропавшего. Она рассказала корреспонденту «АиФ-Прикамье», что о пропаже брата ей по телефону сообщили сотрудники полиции. По словам Анастасии, последнее время её брат жил в Березниках, но постоянного места жительства у него не было. Он часто ходил по церквям.
В ГУ МВД России по Пермскому краю уточняют информацию о пропавшем мужчине.