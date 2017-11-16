Водитель такси протаранил маршрутку в Челябинске
Очевидцы сообщают, что водитель был пьян.
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Очевидцы сообщают, что водитель был пьян.
ДТП с участием такси и маршрутки произошло в районе моста на ТЭЦ-3, сообщают очевидцы.
По предварительным данным, пьяный водитель такси въехал в маршрутку. На место происшествия выехали машины скорой помощи, информация о пострадавших уточняется.
В ГИБДД по Челябинску на данный момент не смогли прокомментировать данное ДТП.