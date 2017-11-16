В Иркутске два человека пострадали в ДТП с легковушкой и троллейбусом
Пассажиры общественного транспорта не пострадали.
Пассажиры общественного транспорта не пострадали.
Иркутские полицейские выясняют обстоятельства аварии, в которой пострадали два человека. Об этом сообщает
ДТП случилось 15 ноября в 23:25 на улице Академической областного центра. По предварительной информации, 28-летний водитель «Мерседес Бенц Е-280», следуя в направлении улицы Мухиной со стороны улицы Лермонтова, в районе дома № 28/1 выехал на «встречку», где столкнулся с троллейбусом.
В результате аварии пострадали водитель и 31-летний пассажир иномарки. На момент столкновения в троллейбусе находились 2 пассажира и водитель. Никто из них не пострадал. В настоящий момент по факту ДТП проводится проверка.