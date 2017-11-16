Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Разведка ФРГ: «Не следует больше питать надежды по вопросу Крыма»
Ученые назвали психологическую причину депрессии и алкоголизма
Сбербанк запустил новогоднюю акцию
"Второй нож в спину Украины": в Раде о решении Минска по Крыму
Сбившая насмерть "пьяного мальчика" обратилась к суду с просьбой
Грязная тайна РаккиНе станет ли секретный пакт, позволивший сотням боевиков группировки «Исламское государство» и их семьям покинуть Ракку, угрозой для мира?
Разведка ФРГ: «Не следует больше питать надежды по вопросу Крыма»
СМИ: Доллар потерял главную опору
«Не люблю эту бабушку»: глава Хакасии запретил помогать Лыковой
Дурное воспитание: Табаков о поступке Дюжева
Кончаловский: Никто не осмеливается делать то, что делает Путин
Украинский генерал: ВСУ могут выйти к границам РФ
Андреева заявила, что всегда прислушивается к мнению Бондарчука
«Вечерний Ургант» обвинили в сексизме за шутку про парковку
В бикини на Сейшелах: Орлова показала фигуру в 40 лет - СМИ
Кончаловский: Никто не осмелится делать как Путин
Жители Петербурга выступили против установки памятника Цою
В Москве появятся Эйфелева башня и Биг-Бен
Фоторепортажи
12Землетрясение на границе Ирака и Иран
8Внутри Монголии
08:30 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярском крае растёт смертность от рака лёгких

Основная причина онкозаболеваний органов дыхания — курение.

В Красноярском крае растёт смертность от рака лёгких, сообщили в Красноярскстате.

Специалисты подсчитали, что в 2016 году от злокачественных заболеваний органов дыхания в регионе скончалось 1549 человек, из них 1249 мужчин и 300 женщин. Для сравнения, в 2015 году в 2010 году от этой причины умерло 1267 человек, в 2013 году — 1487 человек.

Отметим, медики утверждают, что одной из основных причин рака лёгких является курение.

Между тем в 2017 году в Красноярском крае продано табачных изделий на 10552 млн рублей. Это почти на 1% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. При этом цены на табак выросли на 6,5%. Средняя цена составила 78,3 рубля за пачку отечественных сигарет и 111,63 рубля за пачку зарубежных сигарет с фильтром.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Суррогат не киснет. Как проверить качество молока в домашних условиях
Госдеп: в РФ неправильно истолковывают закон США об иноагентах
ЦБ призвал не приобретать новые купюры по цене выше номинала
Грязная тайна Ракки: спасение людей или угроза для мира?
РУСАДА не признали соответствующим международному кодексу
Восстановленному молоку позволили иметь синеватый оттенок
Самая дорогая картина в мире продана на аукционе за $400 млн
Австралийский дипломат погиб в Нью-Йорке во время игры
Спорт
ESPN опубликовал фейковую статью о русском допинге Известный американский портал обвинил Российское антидопинговое агентство в несуществующих нарушениях
Авто
Бензин подорожает 1 января: Госдума сказала «да» Предполагается, что ставка акцизов увеличится на 10,7% по сравнению с действующей в 2017 году
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Умер актер Виталий Шаповалов О смерти народного артиста сообщил сайт Московского театра на Таганке
Недвижимость
Путину в офисе «Россетей» показали «умный» дом будущего
Первые три плавучие гостиницы появятся в Петербурге в 2018 году
Место установки памятника Цою могут изменить из-за недовольства петербуржцев
Названы самые популярные города России для отдыха в Новый год
Леди
7 советов для тех, кто хочет красивое фото в паспорте Сразу 7 ценных советов для тех, кто хочет выглядеть красиво на официальных фотографиях.
Дети
Жасмин и ее 5-летняя дочка вышли на сцену в одинаковых платьях Вполне возможно, девочка пойдет по стопам своей мамы.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь