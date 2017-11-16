В Красноярском крае растёт смертность от рака лёгких, сообщили в Красноярскстате.

Специалисты подсчитали, что в 2016 году от злокачественных заболеваний органов дыхания в регионе скончалось 1549 человек, из них 1249 мужчин и 300 женщин. Для сравнения, в 2015 году в 2010 году от этой причины умерло 1267 человек, в 2013 году — 1487 человек.

Отметим, медики утверждают, что одной из основных причин рака лёгких является курение.