В Красноярском крае растёт смертность от рака лёгких
Основная причина онкозаболеваний органов дыхания — курение.
Основная причина онкозаболеваний органов дыхания — курение.
В Красноярском крае растёт смертность от рака лёгких, сообщили в Красноярскстате.
Специалисты подсчитали, что в 2016 году от злокачественных заболеваний органов дыхания в регионе скончалось 1549 человек, из них 1249 мужчин и 300 женщин. Для сравнения, в 2015 году в 2010 году от этой причины умерло 1267 человек, в 2013 году — 1487 человек.
Отметим, медики утверждают, что одной из основных причин рака лёгких является курение.
Между тем в 2017 году в Красноярском крае продано табачных изделий на 10552 млн рублей. Это почти на 1% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. При этом цены на табак выросли на 6,5%. Средняя цена составила 78,3 рубля за пачку отечественных сигарет и 111,63 рубля за пачку зарубежных сигарет с фильтром.