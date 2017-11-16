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09:15 (мск), источник: Вести - Пермь

Минздрав начал проверку по скандальному видео

Автор выложенного в соцсетях видео утверждает, что в больнице Березников врачи ругают и бьют пациента.

Судя по всему, молодого человека привезли в учреждение с травмированной ногой.

Правда, в состоянии алкогольного опьянения. Он просит у персонала передохнуть, а доктор, повышая голос, требует у него подписать какую-то бумагу.

Через несколько минут человек вскрикивает от боли и жалуется, что женщина только что ударила его по ноге.

Во время загрузки произошла ошибка.

В пресс-службе краевого Минздрава сообщили, что по факту уже проводится служебная проверка.

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