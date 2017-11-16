Минздрав начал проверку по скандальному видео
Автор выложенного в соцсетях видео утверждает, что в больнице Березников врачи ругают и бьют пациента.
Автор выложенного в соцсетях видео утверждает, что в больнице Березников врачи ругают и бьют пациента.
Судя по всему, молодого человека привезли в учреждение с травмированной ногой.
Правда, в состоянии алкогольного опьянения. Он просит у персонала передохнуть, а доктор, повышая голос, требует у него подписать
Через несколько минут человек вскрикивает от боли и жалуется, что женщина только что ударила его по ноге.
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