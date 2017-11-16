Минздрав начал проверку по скандальному видео

Судя по всему, молодого человека привезли в учреждение с травмированной ногой.

Правда, в состоянии алкогольного опьянения. Он просит у персонала передохнуть, а доктор, повышая голос, требует у него подписать какую-то бумагу.

Через несколько минут человек вскрикивает от боли и жалуется, что женщина только что ударила его по ноге.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/ekkV3963yhc?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.