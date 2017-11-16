Трудности перевода: как в Гомеле судят француза за один патрон

Источник: Sputnik.by

В суде Гомельского района — аншлаг? Большинство собравшихся — следящие за резонансным делом журналисты, включая французский телеканал.

Как в рюкзаке иностранца с положительной характеристикой оказался запрещенный груз и почему представитель таможни считает, что умысла в действиях молодого человека не было, читайте в репортаже Sputnik из зала суда.

Родные Жолана: «Верим в белорусское правосудие»

Родной брат обвиняемого Гийом и русскоязычная подруга семьи Надежда до начала заседания скромно стоят в стороне. Ни у кого из них нет опыта участия в судебных процессах. В глазах обоих читается шок. Гийом в белой сорочке, строгом пиджаке и начищенных до блеска туфлях. Поддержать младшего брата прибыл вчера вечерним рейсом из Парижа. Всего в их семье трое братьев, родители развелись, когда Жолану было четыре года. Гражданин Франции Гийом Вийо в Гомеле у здания суда.

«Мы пытаемся понять ситуацию, надеемся на индивидуальный подход, верим в белорусское правосудие», — кратко отвечает на вопрос Sputnik Надежда перед входом в зал заседаний.

Свободных мест почти нет, поэтому Гийом и Надежда оказываются на галерке. Так даже и лучше, ведь прямо перед ними Жолан — заметно похудевший, уже без красивой окладистой бороды, при этом абсолютно спокойный.

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«Мы с тобой, вся Франция за тебя», — говорит Гийом брату, пока судья просит покинуть зал тех, кому не хватило мест.

У края клетки с Жоланом находится переводчица, в зале заседаний также присутствуют консул и его помощник.

Обвинение по двум уголовным статьям

Представитель прокуратуры сообщает суду, в чем заключается преступный умысел иностранца и предлагает в обычном порядке допросить обвиняемого. Участникам заседания становятся известны новые подробности активно обсуждаемого в Интернете дела.

13 сентября Жолан Вийо приехал из Литвы в Беларусь навестить свою подругу Татьяну, которая проживает в Минске. Отсюда 21 сентября ночным поездом иностранец приехал в Гомель. Из областного центра планировал попасть автостопом в Киев.

Границу Евразийского экономического союза решил пересечь пешком. В пункте пропуска «Новая Гута» путешественника развернули, отправив в гомельский СИЗО. Основанием для этого стало обвинение в незаконном перемещении боеприпасов.

Оказывается, после проверки паспорта таможенники при досмотре личных вещей изъяли у француза патрон. Экспертиза показала: боеприпас дееспособный и подходит к огнестрельному оружию. За попытку провести запрещенный груз через границу молодой человек «словил» минимум три года лишения свободы.

Дальше — больше. Выяснив, что патрон «путешествует» в рюкзаке француза уже длительное время, в дело добавилась еще одна уголовная статья — за незаконные действия в отношении боеприпасов (хранение, ношение и так далее).

Жолан: «Я привык доверять людям»

Жолан свою вину не признает. Диалог с адвокатом позволяет понять: к криминалу обвиняемый отношения не имеет. По крайней мере, до случая на гомельской таможне. Положительную характеристику ему дали и в СИЗО.

Француз шесть лет проживает в Лондоне. Перебрался сюда после смерти отца, чтобы сменить обстановку. Работает помощником менеджера в обувном магазине. Имеет незаконченное высшее образование по специальности «информационные технологии». Адвокат француза Жолана Вийо с братом обвиняемого и переводчиком.

«Военной подготовки в университете не было. В армии я тоже не служил. Оружие видел только в кино и сериалах», — отвечает на вопросы адвоката Жолан.

По словам француза, чуть более трех месяцев назад он отправился в путешествие по Европе. Позади девять стран — Испания, Италия, Хорватия, Венгрия, Польша и другие. Везде у него есть друзья, которым он привык доверять.

Злополучный патрон Жолану подарил приятель Павел в Варшаве. Сказал, что это сувенир на память об их встрече. Причин для сомнений не возникло, и Жолан положил «пулю» (так он почему-то все время называл патрон — Sputnik) в отсек рюкзака, где хранит остальные сувениры.

«Я много путешествую автостопом и привык доверять людям, такая моя природа — доверять», — удивляет суд обвиняемый.

На этих словах старший брат Гийом снимает пальто и шарф. В зале суда действительно жарко.

Пробка от сидра и другие сувениры

Жолана просят восстановить события в пункте пропуска «Новая Гута». По его версии, он абсолютно бессознательно выбрал из двух коридоров «красный».

«Там было много людей, поэтому я пошел к людям», — продолжает отвечать на вопросы адвоката обвиняемый.

Француз говорит, что не знал о необходимости оформить декларацию о перемещаемых товарах, сотрудники таможни ему этого не предложили. Зато хорошо помнит, что один из них спросил на ломаном английском о запрещенных предметах: оружии, боеприпасах, наркотиках.

«На этот вопрос я ответил вопросом: «Является ли «пуля» запрещенным предметом?», — вспоминает нюансы Жолан и уверяет, что таможенники из-за «недостаточного» знания английского его не поняли. Француз Жолан Вийо на суде в Гомеле.

По словам парня, сотрудник таможни жестами ему показал, что надо достать вещи из рюкзака. Жолан выполнил просьбу, предъявив патрон с другими сувенирами. Среди них оказалась даже пробка от сидра, выпитого в Будапеште.

«Я показал на “пулю” и сказал: вот мой сувенир», — старается не упустить ни одной детали Жолан в истории своего задержания.

«Если бы вы знали, что этот предмет является боеприпасом, вы бы приняли его в дар, стали бы пересекать с ним границу?» — задает последний на сегодня вопрос Жолану адвокат.

«Нет, никогда», — уверяет иностранец.

Таможенник: «Правда важнее»

В зал приглашают свидетелей — представителей таможни. Слово за слово, и становится понятно: разобраться в тонкостях таможенного законодательства сложно не только иностранцу, но и самим таможенникам.

Без ответов остались вопросы, принципиально ли, в какой коридор станет гражданин при пересечении границы, и есть ли, в конце концов, в пункте пропуска стационарные видеокамеры?

Ясно одно: фактически патрон пересек польско-литовскую и литовско-белорусскую границы и только на белорусско-украинской был обнаружен. А мог бы «путешествовать» и дальше, если бы… не окладистая борода Жолана. Гражданин Франции Гийом Вийо.

«У нас есть понятие рисков. В данном случае таковым послужила борода», — сообщает свидетель о бдительности коллеги-пограничника, после чего иностранцу пришлось показать содержимое своего рюкзака.

По признанию таможенника, обвиняемый первым делом достал патрон, и это дает основания считать, что умысла у него не было.

«По моему опыту, человек, который собирается сокрыть что-то, показывает это в последнюю очередь, когда совсем прижмет. Думаю, человек просто забыл про этот предмет. И вспомнил только после моего вопроса. Нарушение допущено, но, скорее всего, неумышленно», — делает вывод свидетель.

После таких заявлений судья пытается сопоставить сказанное с оформленными письменно показаниями, в некоторых моментах есть нестыковки. Таможенник лаконичен: «Правда важнее».

«Сюр», «нелепость», «надеемся на чудо»

Во время объявленного судьей перерыва журналисты называют происходящее сюром, при этом спорят, какой максимальный срок может получить Жолан. Чаще остальных звучит цифра «7 лет».

«Это просто нелепость», — характеризует ситуацию Sputnik подруга обвиняемого из Минска Татьяна Мурашко. Девушка уверена, что суд расставит все на свои места. Знает Жолана три года и не видит причин сомневаться в его искренности.

Перед уходом на перерыв адвокат попросил суд изменить меру пресечения — с содержания под стражей на личное поручительство. Поручиться за француза согласились Татьяна и ее подруга. Сейчас их волнует, что ответит судья. Переводчица, представитель посольства Франции и родственники Жолана Вийо в суде.

Звучит решение: в ходатайстве отказать. Таким образом, фигурант остается под стражей. Процесс продолжится 17 ноября в более просторном зале областного суда.

«Адвокат нас предупредил, что вряд ли сегодня закончится процесс. Но мы ждали небольшого чуда. Придется еще подождать», — признается после заседания подруга семьи обвиняемого Надежда.