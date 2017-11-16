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09:05 (мск), источник: Nur.kz

54-летняя женщина совершила самоподжог в Астане

В Столице на улице Жамбыла 54-летняя женщина подожгла себя. Полиция выясняет все обстоятельства, передает NUR.KZ со ссылкой на ДВД Астаны.

Источник: Nur.kz

Акт самосожжения 54-летняя женщина совершила 13 ноября на улице Жамбыла.

Ее в экстренном порядке доставили в больницу. Что толкнуло женщину на такой крайний поступок выясняют полицейские. Проводится досудебное расследование по статье «Доведение до самоубийства».

«Назначена судебно-медицинская экспертиза. 54-летняя женщина с места происшествия была доставлена больницу», — сообщили в ДВД.

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