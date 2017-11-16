Потерявшиеся в лесу на Кубани дедушка и ребенок связались со спасателями

КРАСНОДАР, 16 ноября. /ТАСС/. Мужчина и его внук, в среду заблудившиеся в лесу на Кубани, вышли на связь со спасателями, сообщила в четверг ТАСС старший помощник руководителя краевого следственного управления СК РФ Наталья Смяцкая.

Ранее сообщалось, что мальчик, его родители и дедушка отправились за грибами в лес между городом Горячий Ключ и станицей Калужская. Двое взрослых вышли из леса сами, а 80-летний мужчина и семилетний ребенок пропали. К поискам были подключены полиция и МЧС, следователи приступили к проверке по факту происшествия. Планировалось привлечь авиацию.