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09:23 (мск), источник: ТАСС

Потерявшиеся в лесу на Кубани дедушка и ребенок связались со спасателями

Грибники заблудились в лесу в среду в районе города Горячий Ключ и станицы Калужская.

КРАСНОДАР, 16 ноября. /ТАСС/. Мужчина и его внук, в среду заблудившиеся в лесу на Кубани, вышли на связь со спасателями, сообщила в четверг ТАСС старший помощник руководителя краевого следственного управления СК РФ Наталья Смяцкая.

«Нашлись ребенок и дедушка, вышли на связь», — сказала собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что мальчик, его родители и дедушка отправились за грибами в лес между городом Горячий Ключ и станицей Калужская. Двое взрослых вышли из леса сами, а 80-летний мужчина и семилетний ребенок пропали. К поискам были подключены полиция и МЧС, следователи приступили к проверке по факту происшествия. Планировалось привлечь авиацию.

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