Женщина подожгла себя в Астане

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 16 ноя — Sputnik. В Астане 54-летняя женщина совершила самоподжог. Акт самосожжения произошел на одной из улиц столицы.

Как стало известно, женщина совершила акт самосожжения 13 ноября этого года. Пострадавшя женщина в тот же день с места происшествия была доставлена в городскую больницу № 1.

В пресс-службе ДВД Астаны, в свою очередь, сообщили, что инцидент произошел 13 ноября около 12.00 по улице Жамбыла.

На сегодняшний день проводится досудебное расследование по статье 105 УК РК (Доведение до самоубийства).