Женщина подожгла себя в Астане
Что стало причиной отчаянного шага женщины, неизвестно.
Что стало причиной отчаянного шага женщины, неизвестно.
АСТАНА, 16 ноя — Sputnik. В Астане 54-летняя женщина совершила самоподжог. Акт самосожжения произошел на одной из улиц столицы.
Как стало известно, женщина совершила акт самосожжения 13 ноября этого года. Пострадавшя женщина в тот же день с места происшествия была доставлена в городскую больницу № 1.
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На сегодняшний день проводится досудебное расследование по статье 105 УК РК (Доведение до самоубийства).
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