Жительница Приморья погибла на заработках

Установлено, что 7 ноября примерно в 8 часов 30 минут на Кимкано-Сутарском горно-обогатительном комбинате погибла машинистка конвейера. На нее обвалился переработанный дробилкой мелкодисперсионный рудный грунт. 37-летнюю жительницу Приморья затянуло в транспортер, в результате чего она погибла от удушения.