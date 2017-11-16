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11:07 (мск), источник: ДЕЙТА

Жительница Приморья погибла на заработках

Прокуратурой Еврейской автономии проведена проверка по сообщению в СМИ о трагедии на ГОКе, об этом «Deita. ru» сообщили в ведомстве.

Установлено, что 7 ноября примерно в 8 часов 30 минут на Кимкано-Сутарском горно-обогатительном комбинате погибла машинистка конвейера. На нее обвалился переработанный дробилкой мелкодисперсионный рудный грунт. 37-летнюю жительницу Приморья затянуло в транспортер, в результате чего она погибла от удушения.

По данному факту проводится проверка комплексной комиссией, созданной из представителей ГОКа и государственных органов. В рамках прокурорской проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за соблюдение требований нормативных правовых актов в области охраны труда.

Екатерина Лапкина.

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