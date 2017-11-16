Жительница Приморья погибла на заработках
Прокуратурой Еврейской автономии проведена проверка по сообщению в СМИ о трагедии на ГОКе, об этом «Deita. ru» сообщили в ведомстве.
Прокуратурой Еврейской автономии проведена проверка по сообщению в СМИ о трагедии на ГОКе, об этом «Deita. ru» сообщили в ведомстве.
Установлено, что 7 ноября примерно в 8 часов 30 минут на
По данному факту проводится проверка комплексной комиссией, созданной из представителей ГОКа и государственных органов. В рамках прокурорской проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за соблюдение требований нормативных правовых актов в области охраны труда.
Екатерина Лапкина.