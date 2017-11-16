Жителя Губахи осудят за смертельное ДТП

В Габехе завершилось расследование уголовного дела по смертельной аварии. В ближайшее время 28-летний мужчина, устроивший ДТП, предстанет перед судом.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, в июле 2017 года молодой человек пьяным сел за руль автомобиля ВАЗ-2114, не имея при этом права управления транспортным средством. Вместе с ним в машине находились пассажиры, не пристёгнутые ремнями безопасности.

На улице Белинского в Углеуральском посёлке водитель превысил скорость, не справился с управлением и съехал в кювет. На полной скорости машина влетела в дерево. В результате аварии 24-летняя пассажирка погибла на месте.