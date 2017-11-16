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09:22 (мск), источник: АиФ Прикамье

Жителя Губахи осудят за смертельное ДТП

Пьяный водитель без прав вылетел с дороги и врезался в дерево.

В Габехе завершилось расследование уголовного дела по смертельной аварии. В ближайшее время 28-летний мужчина, устроивший ДТП, предстанет перед судом.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, в июле 2017 года молодой человек пьяным сел за руль автомобиля ВАЗ-2114, не имея при этом права управления транспортным средством. Вместе с ним в машине находились пассажиры, не пристёгнутые ремнями безопасности.

На улице Белинского в Углеуральском посёлке водитель превысил скорость, не справился с управлением и съехал в кювет. На полной скорости машина влетела в дерево. В результате аварии 24-летняя пассажирка погибла на месте.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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