Жителя Губахи осудят за смертельное ДТП
Пьяный водитель без прав вылетел с дороги и врезался в дерево.
Пьяный водитель без прав вылетел с дороги и врезался в дерево.
В Габехе завершилось расследование уголовного дела по смертельной аварии. В ближайшее время 28-летний мужчина, устроивший ДТП, предстанет перед судом.
Как рассказали в
На улице Белинского в Углеуральском посёлке водитель превысил скорость, не справился с управлением и съехал в кювет. На полной скорости машина влетела в дерево. В результате аварии 24-летняя пассажирка погибла на месте.
Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.