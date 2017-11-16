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11:04 (мск), источник: ДЕЙТА

Неаккуратные рабочие обесточили весь Чуркин и едва не погубили людей

Днем 15 ноября рабочие в ходе несогласованных земельных работ в охранной зоне повредили кабельную линию 6 кВ «Оборонэнерго», которая проходит рядом с оборудованием ДРСК. Для проверки состояния силового кабеля «Приморские электрические сети» (филиал АО ДРСК, Дальневосточная распределительная сетевая компания) отключили линию 110 кВ Голдобин-Чуркин, сообщили Deita.ru в ДРСК.

15 ноября вдоль проезжей части по улице Харьковской рабочие устанавливали дорожное ограждение. Одну опору ограждения строители вбили в землю без повреждения ЛЭП, при установке второй — пробили кабель 6 кВ Оборонэнерго. По свидетельствам очевидцев в кабельном канале произошел взрыв, высота вырвавшейся из-под земли электрической дуги достигала 15 метров. По счастливой случайности обошлось без жертв.

В месте, где проводились несанкционированные земельные работы проложены сразу несколько кабельных линий различного класса напряжения, в том числе кабельная линия 110 кВ Голдобин-Чуркин — единственный источник основного питания большей части Первомайского района. Для безопасного проведения работ по проверке состояния высоковольтного оборудования и исключения его повреждения энергетикам было необходимо отключить ЛЭП.

Выполнение земельных работ без согласования сетевой организации могла привести к повреждению одной из основных ЛЭП 110 кВ Владивостока. В этом случае стоимость работ по восстановлению линии составила бы более 50 млн рублей, а выполнение ремонтных работ заняло бы около двух месяцев и значительно снизило бы надежность электроснабжения части потребителей Владивостока.

Филиал АО ДРСК «Приморские электрические сети» напоминает о необходимости соблюдения правил безопасного проведения работ в охранных зонах электрических сетей. Особые условия проведения работ в охранных зонах ЛЭП определены Постановлением Правительства № 160. Для проведения любых работ в охранных зонах.

кабельных или воздушных линий электропередачи нужно за 15 дней до их начала обратиться с письменным заявлением в сетевую организацию, ответственную за эксплуатацию энергообъекта. Лица, производящие работы в охранных зонах ЛЭП, также должны предоставить необходимую техническую документацию. В течение двух дней с даты поступления сетевая организация принимает решение о согласовании или отказе в проведении работ.

В случае нарушения требований законодательства, при повреждении оборудования и нанесении ущерба виновник будет нести материальную ответственность. Кроме этого, нарушение правил организации работ в охранных зонах ЛЭП ставит под угрозу надежность электроснабжения потребителей, угрожает жизни и здоровью самих нарушителей и лиц, случайно оказавшихся в месте проведения несанкционированных работ в охранной зоне ЛЭП.

Михаил Грач.

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