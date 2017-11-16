Появились подробности о сгоревшей фуре в Высокогорском районе

(Казань, 16 ноября, «Татар-информ»). Появились подробности пожара, в котором сгорела фура в Высокогорском районе, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Напомним, накануне днем на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что на 808-м километре трассы М7 горит фура «Мерседес» с номерами Тверской области.

На место отправились пожарные ПСЧ № 5, ПСЧ № 113 и дознаватель ОНД.

Огнеборцам потребовалось 11 минут, чтобы справиться с огнем. В результате пожара фура сгорела целиком на площади 17 квадратных метров.