Петербургского бизнесмена заподозрили в избиении следователя

Как сообщает Следственный комитет по Санкт-Петербургу, к бизнесмену пришли с обыском в рамках расследования уголовного дело о незаконном обналичивании средств из одного из небольших тверских банков.

Бизнесмен значился бенефициаром банка и в присутствии понятых следственно-оперативная группа начала обыск. Предприниматель, как сообщают в региональном СК, этими действиями доволен не был, он угрожал следователям, нецензурно выражался и обещал всех уволить.

В Следственном комитете говорят, что в какой-то момент бизнесмен напал на сотрудника оперативно-следственной группы, причинив ему черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

Сейчас в отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям. Мужчине вменяют причинение насилие к представителю власти и его оскорбление.