Петербургского бизнесмена заподозрили в избиении следователя
В Петербурге заведено уголовное дело на крупного бизнесмена, которого подозревают в нападении на следователя. У него после общения с предпринимателем диагностирована
В Петербурге заведено уголовное дело на крупного бизнесмена, которого подозревают в нападении на следователя. У него после общения с предпринимателем диагностирована
Как сообщает Следственный комитет по
Бизнесмен значился бенефициаром банка и в присутствии понятых
В Следственном комитете говорят, что в
Сейчас в отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям. Мужчине вменяют причинение насилие к представителю власти и его оскорбление.
Параллельно продолжается расследование уголовного дела, связанного с обналичиванием средств из банка. Уже задержано четыре человека, среди них