Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Разведка ФРГ: «Не следует больше питать надежды по вопросу Крыма»
В Сибири умер ребенок, которого увезли в тундру после операции
Посланец властей Украины обратился к Путину с просьбой на встрече
"Второй нож в спину Украины": в Раде о решении Минска по Крыму
Сбившая насмерть "пьяного мальчика" обратилась к суду с просьбой
Появилось видео взрыва в жилом доме в Ижевске Момент обрушения дома попал на камеру авторегистратора
СМИ: Глава «Роснефти» Игорь Сечин развелся с молодой супругой
СМИ: Изменившаяся Ротару приехала в Россию
«Не люблю эту бабушку»: глава Хакасии запретил помогать Лыковой
Дурное воспитание: Табаков о поступке Дюжева
71-летняя певица Пеккан выглядит на 30 лет моложе и хочет рожать
Украинский генерал: ВСУ могут выйти к границам РФ
Джаред Лето снялся в провокационной фотосессии для глянца
Кейт Миддлтон вышла в свет в шикарном кремовом пальто (фото)
В бикини на Сейшелах: Орлова показала фигуру в 40 лет - СМИ
Кончаловский: Никто не осмелится делать как Путин
Жители Петербурга выступили против установки памятника Цою
В Москве появятся Эйфелева башня и Биг-Бен
Фоторепортажи
12Землетрясение на границе Ирака и Иран
8Внутри Монголии
09:33 (мск), источник: "Российская газета"

Петербургского бизнесмена заподозрили в избиении следователя

В Петербурге заведено уголовное дело на крупного бизнесмена, которого подозревают в нападении на следователя. У него после общения с предпринимателем диагностирована черепно-мозговая травма.

Как сообщает Следственный комитет по Санкт-Петербургу, к бизнесмену пришли с обыском в рамках расследования уголовного дело о незаконном обналичивании средств из одного из небольших тверских банков.

Бизнесмен значился бенефициаром банка и в присутствии понятых следственно-оперативная группа начала обыск. Предприниматель, как сообщают в региональном СК, этими действиями доволен не был, он угрожал следователям, нецензурно выражался и обещал всех уволить.

В Следственном комитете говорят, что в какой-то момент бизнесмен напал на сотрудника оперативно-следственной группы, причинив ему черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

Сейчас в отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям. Мужчине вменяют причинение насилие к представителю власти и его оскорбление.

Параллельно продолжается расследование уголовного дела, связанного с обналичиванием средств из банка. Уже задержано четыре человека, среди них топ-менеджер банка. В следствии считают, что за комиссионные в размере 6,5 процентов коммерческие предприятия могли обналичить в банке по поддельным договорам крупные суммы.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 ВАДА отказалось восстанавливать РУСАДА в правах
Гол Фарфана вывел сборную Перу на ЧМ-2018
Госдеп: в РФ неправильно истолковывают закон США об иноагентах
ЦБ призвал не приобретать новые купюры по цене выше номинала
Грязная тайна Ракки: спасение людей или угроза для мира?
РУСАДА не признали соответствующим международному кодексу
Восстановленному молоку позволили иметь синеватый оттенок
Самая дорогая картина в мире продана на аукционе за $400 млн
Австралийский дипломат погиб в Нью-Йорке во время игры
Спорт
ESPN опубликовал фейковую статью о русском допинге Известный американский портал обвинил Российское антидопинговое агентство в несуществующих нарушениях
Авто
Бензин подорожает 1 января: Госдума сказала «да» Предполагается, что ставка акцизов увеличится на 10,7% по сравнению с действующей в 2017 году
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Умер актер Виталий Шаповалов О смерти народного артиста сообщил сайт Московского театра на Таганке
Недвижимость
Путину в офисе «Россетей» показали «умный» дом будущего
Первые три плавучие гостиницы появятся в Петербурге в 2018 году
Место установки памятника Цою могут изменить из-за недовольства петербуржцев
Названы самые популярные города России для отдыха в Новый год
Леди
7 советов для тех, кто хочет красивое фото в паспорте Сразу 7 ценных советов для тех, кто хочет выглядеть красиво на официальных фотографиях.
Дети
Жасмин и ее 5-летняя дочка вышли на сцену в одинаковых платьях Вполне возможно, девочка пойдет по стопам своей мамы.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь