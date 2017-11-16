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09:30 (мск), источник: Югополис

На Кубани в ДТП погибли 4 человека

Обстоятельства случившегося выясняют сотрудники полиции.

В дежурную часть ОМВД России по Тихорецкому району около часа ночи 16 ноября поступило сообщение о ДТП. На место прибыли сотрудники полиции.

По предварительным данным, в станице Новорождественской 29-летний водитель не справился с управлением автомобилем Audi, выехал на полосу встречного движения и в лобовую столкнулся с КамАЗом.

В результате ДТП водитель и трое пассажиров иномарки 29, 28 и 25 лет, жители Павловского района, погибли на месте.

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося, сообщает «Югополису» пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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