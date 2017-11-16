На Кубани в ДТП погибли 4 человека

В дежурную часть ОМВД России по Тихорецкому району около часа ночи 16 ноября поступило сообщение о ДТП. На место прибыли сотрудники полиции.

По предварительным данным, в станице Новорождественской 29-летний водитель не справился с управлением автомобилем Audi, выехал на полосу встречного движения и в лобовую столкнулся с КамАЗом.

В результате ДТП водитель и трое пассажиров иномарки 29, 28 и 25 лет, жители Павловского района, погибли на месте.