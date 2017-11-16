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09:30 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Мошенники обманывают волгоградцев через фейковые аккаунты

Мошенники обманывают волгоградцев через фейковые аккаунты.

Мошенники обманывают волгоградцев в Интернете благодаря созданию в соцсетях фейковых аккаунтов от имени судебных приставов. Здесь они публикуют объявления о продаже арестованного имущества по сниженной стоимости.

Мошенники вступают в переписку с волгоградцами, которых заинтересовали предложения мошенников, а те в свою очередь предлагают получить товар через службы экспресс-доставки без внесения аванса за покупку.

Единственно, что при этом за доставку требуют заплатить 900 рублей. «Как только оплата внесена аферисты перестают общаться с людьми, — отмечают ВДТВ в региональном УФССП.

Стоит напомнить, что имущество должников вправе продавать только специализированные организации, а именно — Росимущество. Оно через свои территориальные органы и подведомственные организации вправе привлекать физических и юридических лиц для продажи имущества. Судебные приставы не занимаются реализацией вещей должников.

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