Мошенники обманывают волгоградцев через фейковые аккаунты
Мошенники обманывают волгоградцев через фейковые аккаунты.
Мошенники обманывают волгоградцев через фейковые аккаунты.
Мошенники обманывают волгоградцев в Интернете благодаря созданию в соцсетях фейковых аккаунтов от имени судебных приставов. Здесь они публикуют объявления о продаже арестованного имущества по сниженной стоимости.
Мошенники вступают в переписку с волгоградцами, которых заинтересовали предложения мошенников, а те в свою очередь предлагают получить товар через службы
Единственно, что при этом за доставку требуют заплатить 900 рублей. «Как только оплата внесена аферисты перестают общаться с людьми, — отмечают ВДТВ в региональном УФССП.
Стоит напомнить, что имущество должников вправе продавать только специализированные организации, а именно — Росимущество. Оно через свои территориальные органы и подведомственные организации вправе привлекать физических и юридических лиц для продажи имущества. Судебные приставы не занимаются реализацией вещей должников.