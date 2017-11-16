Убийца двух школьниц на Урале получил пять лет колонии-поселения
Жителю Екатеринбурга, который насмерть сбил двух школьниц в поселке Прохладный, вынесли приговор за убийство по неосторожности.
Жителю Екатеринбурга, который насмерть сбил двух школьниц в поселке Прохладный, вынесли приговор за убийство по неосторожности.
Мужчина получил 5,5 лет
Напомним, 27 мая недалеко от станции Глубокое — поселок Бобровский пьяный водитель 1963 года рождения на Honda насмерть сбил двух девочек 2002 и 2003 годов рождения, которые шли по обочине дороги. Мужчина скрылся с места аварии, но его удалось задержать в Березовском.
Как пояснили агентству ЕАН в свердловской прокуратуре, согласно статье 264 УК мужчина не мог получить более строгого наказания. Непредумышленное убийство предусматривает срок до семи лет