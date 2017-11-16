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10:46 (мск), источник: АиФ Самара

В Самаре следователь по особо важным делам подозревается в получении взятки

Незаконное вознаграждение предназначалось за не привлечение взяткодателя и представляемого им лица к уголовной ответственности.

Источник: Reuters

В Самаре возбуждено уголовное дело на бывшего следователя по особо важным делам по статье УК РФ «Получение взятки» и на двух местных жителей по статье «Посредничество во взяточничестве, совершенное группой лиц по предварительному сговору», сообщает следственное управление следственного комитета Российской Федерации по Самарской области.

По версии следствия, 9 ноября 2017 года следователь получил через посредников взятку 500 тысяч рублей за не привлечение взяткодателя и представляемого им лица к уголовной ответственности по уголовному делу, находящемуся в его производстве.

После получения денег в ходе совместных с УФСБ по Самарской области оперативно-розыскных мероприятий следователь был задержан. В настоящее время следователь уволен из следственного комитета.

Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.

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