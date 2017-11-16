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10:25 (мск), источник: Om1.ru

В Омской области трое школьников в масках и с пистолетом напали на директора магазина

Их «добычей» стали всего 400 рублей. Грабителями оказались дети 13−15 лет. Они основательно подготовились, идя на дело, сделав балаклавы из детских шапочек.

Необычный случай ограбления в Муромцевском районе Омской области. Вечером 14-го ноября в полицию обратилась 48-летняя директор одного из местных магазинов. Она сообщила, что несколько минут назад в темноте на неё напали трое неизвестных в черных масках. Угрожая пистолетом, они потребовали деньги.

Опасаясь за свою жизнь, женщина отдала всю имевшуюся в кошельке наличность. Но там оказалось всего 400 рублей. Грабителей удалось задержать буквально по горячим следам, причем результату удивились и силовики, и жертва ограбления. Подозреваемыми в грабеже оказались двое 13-летних школьников и их 15-летний товарищ.

У школьников был изъят пневматический пистолет, который, кстати, сломан и не представляет никакой опасности. При обыске также нашли черные маски и похищенные деньги, которые подростки еще не успели потратить. В настоящий момент полиция устанавливает, откуда у мальчишек взялся сломанный пистолет. А вот маски они сделали из старых шапочек.

Не исключено, что на преступление троица, которая ранее не попадала в поле зрения правоохранительных органов, пошла, насмотревшись кино. По факту грабежа возбуждено уголовное дело, которое сегодня будет передано в Следственный комитет России. Преступление, которое совершили подростки, считается тяжким. Двое из юных грабителей в силу своего возраста уголовной ответственности не подлежат, так как она наступает лишь с 14 лет.

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