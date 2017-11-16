В Омской области трое школьников в масках и с пистолетом напали на директора магазина

Необычный случай ограбления в Муромцевском районе Омской области. Вечером 14-го ноября в полицию обратилась 48-летняя директор одного из местных магазинов. Она сообщила, что несколько минут назад в темноте на неё напали трое неизвестных в черных масках. Угрожая пистолетом, они потребовали деньги.

Опасаясь за свою жизнь, женщина отдала всю имевшуюся в кошельке наличность. Но там оказалось всего 400 рублей. Грабителей удалось задержать буквально по горячим следам, причем результату удивились и силовики, и жертва ограбления. Подозреваемыми в грабеже оказались двое 13-летних школьников и их 15-летний товарищ.

У школьников был изъят пневматический пистолет, который, кстати, сломан и не представляет никакой опасности. При обыске также нашли черные маски и похищенные деньги, которые подростки еще не успели потратить. В настоящий момент полиция устанавливает, откуда у мальчишек взялся сломанный пистолет. А вот маски они сделали из старых шапочек.