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10:29 (мск), источник: Om1.ru

Пассажиров маршрутки, пострадавших во вчерашнем ДТП в Омске, отпустили из больницы домой

Госавтоинспекция рассказала, кто был виноват в столкновении маршрутки, иномарки и большегруза на улице Лукашевича.

Накануне, 15 ноября, подписчики соцсетей обсуждали тройное ДТП около торгового комплекса «Магистраль» на улице Лукашевича в Кировском округе. Столкнулись иномарка, большегруз и маршрутка с пассажирами. На месте аварии работали семь спасателей. В Госавтоинспекции Om1.ru рассказали об обстоятельствах этого происшествия.

Управление ГИБДД по Омской области:

 — Сообщение о ДТП на улице Лукашевича поступило в 14:06 от оператора «03». Прибывшими сотрудниками ГИБДД установлено, что водитель — мужчина 1992 года рождения, управляя автомобилем Toyota Corolla, двигаясь по улице Лукашевича в направлении улицы Дианова, в районе дома № 10 В допустил столкновение с автобусом «ГАЗ-АR64» под управлением мужчины 1974 года рождения.

После иномарки в ту же многострадальную «ГАЗель» врезался большегруз MAN.

Ни 25-летний виновник аварии, ни 43-летний водитель маршрутки, ни дальнобойщик не пострадали. Скорая помощь увезла с места ДТП четверых пассажиров маршрутки: 17-летнюю девушку-подростка, 41-летнюю женщину, 56-летнего и 30-летнего мужчин. Врачи осмотрели пассажиров, оказали им первую помощь и отпустили домой. Травмы оказались лёгкими: их можно вылечить и без госпитализации.

Тем не менее, участникам ДТП ещё предстоит разбирательство по поводу ущерба. Они ищут в социальных сетях очевидцев, которые могли бы прислать записи видеорегистраторов, где запечатлён момент столкновения.

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