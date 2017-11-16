Пассажиров маршрутки, пострадавших во вчерашнем ДТП в Омске, отпустили из больницы домой
Госавтоинспекция рассказала, кто был виноват в столкновении маршрутки, иномарки и большегруза на улице Лукашевича.
Госавтоинспекция рассказала, кто был виноват в столкновении маршрутки, иномарки и большегруза на улице Лукашевича.
Накануне, 15 ноября, подписчики соцсетей обсуждали тройное ДТП около торгового комплекса «Магистраль» на улице Лукашевича в Кировском округе. Столкнулись иномарка, большегруз и маршрутка с пассажирами. На месте аварии работали семь спасателей. В Госавтоинспекции Om1.ru рассказали об обстоятельствах этого происшествия.
Управление ГИБДД по Омской области:
— Сообщение о ДТП на улице Лукашевича поступило в 14:06 от оператора «03». Прибывшими сотрудниками ГИБДД установлено, что водитель — мужчина 1992 года рождения, управляя автомобилем Toyota Corolla, двигаясь по улице Лукашевича в направлении улицы Дианова, в районе дома № 10 В допустил столкновение с автобусом «ГАЗ-АR64» под управлением мужчины 1974 года рождения.
После иномарки в ту же многострадальную «ГАЗель» врезался большегруз MAN.
Ни 25-летний виновник аварии, ни 43-летний водитель маршрутки, ни дальнобойщик не пострадали. Скорая помощь увезла с места ДТП четверых пассажиров маршрутки: 17-летнюю
Тем не менее, участникам ДТП ещё предстоит разбирательство по поводу ущерба. Они ищут в социальных сетях очевидцев, которые могли бы прислать записи видеорегистраторов, где запечатлён момент столкновения.